Al netto del mio punto di vista sul sistema di potere di Vincenzo De Luca, l’unico modo per venire a capo di questa vicenda è fare un congresso regionale, con al centro le due questioni cruciali poste da qualificati intellettuali democratici che giustamente si oppongono a una intesa di vertice che esorcizzi i problemi: la concezione del partito (e, a monte, della politica in quel territorio) e l’azione amministrativa della giunta De Luca

Del sistema di potere di Vincenzo De Luca penso tutto il male possibile. Lo considero un caso di scuola delle contraddizioni e dei limiti del ceto politico meridionale che, secondo i più eminenti meridionalisti, è all’origine dei mali del sud: personalismo, familismo, trasformismo. Concause dell’arretratezza del nostro Mezzogiorno.

Da lunghi mesi i condizionamenti (leggi: ricatti politici) di De Luca sono non “un” ma “il” problema che affligge Pd e campo largo in Campania. E origina un impasse sul candidato presidente, sulle liste, sulla spartizione dei futuri assessorati, sulla segreteria regionale che il padre pretende per De Luca figlio.

Di norma l’attenzione critica si appunta sull’arroganza del padre. Ma meriterebbe considerare la questione anche con riguardo al figlio: possibile che non provi imbarazzo? Un briciolo di stima di sé dovrebbe suggerire semmai a lui di rifiutare tale odiosa forzatura. E di riflesso dovrebbe indurre il partito a respingere un diktat che metterebbe a verbale un meccanismo di selezione alla rovescia dei suoi dirigenti.

Con un ulteriore risvolto, per il Pd, autolesionista: è dichiarato che il primo atto della segreteria De Luca jr sarebbe l’autorizzazione di liste patrocinate dal padre che sottrarrebbero voti al Pd.

Il congresso regionale

E tuttavia, al netto del mio punto di vista qui esplicitamente dichiarato, provo ad adottare un approccio distaccato e oggettivo. Il seguente: si faccia il congresso regionale, un congresso vero. Aperto e competitivo. Con al centro le due questioni cruciali poste da qualificati intellettuali democratici che giustamente si oppongono a una intesa di vertice che esorcizzi i problemi: la concezione del partito (e, a monte, della politica in quel territorio) e l’azione amministrativa della giunta De Luca.

Trattasi in entrambi i casi di materie controverse. Sullo stesso bilancio del governo della regione si scontrano opinioni opposte: c’è chi accredita De Luca come un buon amministratore, anche al netto dei suoi tratti soggettivi, e chi argomenta il suo contrario. C’è poi un nodo politico e di partito: anche in sede nazionale, taluni osservatori partecipi ma critici verso Elly Schlein (vedi Luigi Zanda) lamentano un deficit di democrazia interna e un leaderismo che mortificherebbe la forma-partito. Si suppone non solo di Schlein ma anche dei ras locali.

È l’occasione per mostrare di volerne venire a capo come si conviene a un partito in una situazione singolarmente controversa. Del resto, lo stesso De Luca, più e più volte, anche con un suo libro corrosivo, ha messo nel mirino, persino con espressioni insolenti, l’inadeguatezza del suo partito. Sarebbe sorprendente e contraddittoria (oltre che sfacciata) la “prenotazione” della segreteria regionale per il figlio a monte e a prescindere da un vero congresso nel quale si confrontino tesi alternative. Su visione, programmi, candidature.

Confronto aperto

Più in generale, è innegabile che la consuetudine non virtuosa del Pd, complice il suo statuto ispirato a una democrazia d’investitura e di stampo leaderista, è contrassegnata da un malinteso unanimismo delle deliberazioni poi seguite da polemiche e divisioni correntizie.

Un paradosso, una dissociazione dalla quale si può sortire solo con un confronto regolato e aperto tra posizioni distinte e distinguibili. Nelle sedi appropriate di direzione politica. Appunto come un congresso, in questo caso regionale. Il ritardo accumulato nel varo della campagna elettorale del fronte progressista non sta solo irritando i partner dell’alleanza ma si sta scaricando sulla istituzione. Un bis che fa seguito ai ritardi da ascrivere alla strenua opposizione di De Luca al limite dei due mandati fissati dalla legge e ribaditi dalla sentenza della Consulta.

Certo, dall’esito della contesa congressuale regionale, gli elettori (mi ci metto anch’io) trarranno anche un giudizio sulla natura e sulla qualità del Pd e del modo con il quale esso seleziona la sua classe dirigente. L’importante è apprezzare e misurare la natura tutta politica e la portata nazionale della contesa campana.

© Riproduzione riservata