Al netto del mio punto di vista sul sistema di potere di Vincenzo De Luca, l’unico modo per venire a capo di questa vicenda è fare un congresso regionale, con al centro le due questioni cruciali poste da qualificati intellettuali democratici che giustamente si oppongono a una intesa di vertice che esorcizzi i problemi: la concezione del partito (e, a monte, della politica in quel territorio) e l’azione amministrativa della giunta De Luca
Un congresso aperto e competitivo. Così il Pd può uscire dalla palude campana
25 agosto 2025 • 19:30
Al netto del mio punto di vista sul sistema di potere di Vincenzo De Luca, l’unico modo per venire a capo di questa vicenda è fare un congresso regionale, con al centro le due questioni cruciali poste da qualificati intellettuali democratici che giustamente si oppongono a una intesa di vertice che esorcizzi i problemi: la concezione del partito (e, a monte, della politica in quel territorio) e l’azione amministrativa della giunta De Luca