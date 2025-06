Le cifre di “riformisti” e/o di “cattolici” Pd non aiutano. Per assegnare alle articolazioni interne al partito “etichette” appropriate e leggibili, come si conviene, in chiave genuinamente politica, si richiede un più accurato discernimento

Le varie anime del Pd sono spesso all’attenzione, per lo più critica, delle cronache politiche. Ed effettivamente non si può negare che, in un eccesso di correntismo, si possa rinvenire un tratto malsano, un elemento di strumentalità ascrivibile all’obiettivo di tutelare sé stessi. Per spartirsi posti, ruoli, candidature. Tuttavia non è sempre così. In un grande partito quale il Pd, per radici, genesi e cultura, il pluralismo è un tratto fisiologico e identitario. Persino, come usa dire un po’ retoricamente, una ricchezza.

A due condizioni, cui mi propongo di riservare un paio di interventi: 1) aiutare anche gli osservatori esterni a discernerne le genuine articolazioni interne in termini meno approssimativi, a cominciare dalla loro più appropriata denominazione; 2) dotarsi di regole e prassi atte a governare tale pluralismo. Dunque: come leggere politicamente quel pluralismo e come gestirlo. Circa il primo fronte sarebbe già utile fugare rappresentazioni fuorvianti.

Le visioni del riformismo

Solo qualche esempio. Ha senso parlare di maggioranza e minoranze quali si producono nel “congresso” (virgolette doverose) che, a norma di statuto, si corona nelle primarie aperte che designano il leader. Sbagliato invece, a mio avviso, chiamare “riformisti” la minoranza.

Termine abusato e controverso, suscettibile di fraintendimenti. Quasi che la maggioranza fosse per definizione massimalista. Trattasi semmai di due diverse versioni del riformismo. Della minoranza Pd, per esempio, fanno parte due distinte componenti: quella liberale (in particolare quelli di Libertà uguale) e quella che impropriamente i media definiscono cattolica.

Entrambe di minoranza, ma, insisto, distinte e distanti su decisive issues: politica economica, estera e costituzionale. Sbagliato accomunarle. Di più: i secondi li si designa come cattolici ma si tratta più esattamente di una parte del personale politico di matrice ex Popolare. E neppure tutta. Per fare nomi: Graziano Delrio sì, Dario Franceschini no, essendo lui tra i sostenitori di Elly Schlein, cioè ascrivibile alla maggioranza.

È un vecchio, fuorviante vezzo (e vizio) nostrano quello di fare confusione tra religione e politica. Dentro il Pd, come su tutto l’arco politico, i cattolici si distribuiscono lungo tutto l’asse destra-centro-sinistra. Dovremmo avere imparato a distinguere i piani.

“Corrente cattolica”?

Sbagliano per superficialità gli osservatori a parlare di una “corrente cattolica” nel Pd; sbagliano loro stessi se e quando si auto-definiscono così per presunzione e pigrizia (ci si deve qualificare piuttosto politicamente, non in quanto cattolici).

La maggioranza attuale, a sua volta plurale, forse, semplificando assai, può essere ricondotta a un nucleo laburista più decisamente critico verso il sistema capitalista e i suoi cespiti ideologici. Una versione del laburismo che marca apertamente una discontinuità rispetto alla stagione blairiana legata alla leadership di Matteo Renzi. A conferma di quanto sopra, vi è stato e vi è un laburismo laico e un laburismo cristiano, che non ha complessi nel dichiararsi di sinistra.

Questi pur limitati esempi conducono alla seguente conclusione: che, per assegnare alle articolazioni interne al Pd “etichette” appropriate e leggibili, come si conviene, in chiave genuinamente politica, si richiede un più accurato discernimento che privilegi le rispettive matrici politico-culturali e le priorità programmatiche – talvolta ahimè diverse da quelle operanti a fine di autotutela dentro cordate politicamente spurie – e che, per converso, le cifre di “riformisti” e/o di “cattolici” Pd non aiutano. Fare un po’ di chiarezza nel linguaggio e nelle definizioni giova a una lettura disincantata e oggettiva delle dinamiche interne a quel partito. Attribuire i nomi appropriati è il primo passo per comprendere e giudicare.

In un prossimo intervento faremo cenno alle regole atte a gestire quel pluralismo, affinché davvero esso rappresenti una risorsa e non un problema per un partito che ambisca allo status di partito.

