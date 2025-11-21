Salviamo i bimbi dagli smartphone, ma agli adulti chi ci pensa?

true false

Sono già trascorsi vent’anni da quando Povia, all’epoca non ancora guru di internet complottista anti-scie-chimiche, conquistava l’Ariston con un brano che ha fatto la storia degli oratori e delle recite scolastiche. «Quando i bambini fanno: “Ooh! C’è un topolino!”» cantava con le mani in tasca, raccontando la meraviglia negli occhi del fanciullino. Non siamo qui per dare idee a nessuno, ma se il poeta dei piccioni e delle conversioni volesse aggiornare il suo testo pascoliano, tra gli oggetti d