Per la destra è tutto un cinepanettone, anche la Flotilla

Dopo anni di egemonia culturale, ecco il risultato: la Weltanschauung vanziniana. Per la destra la spedizione è una crociera, i naviganti una banda di freakkettoni gaudenti, lo sciopero un fine settimana lungo in un paese ostaggio del fancazzismo; che fai, ti privi di questa bella ottobrata romana?

«Flotilla, crociera finita» titola la prima pagina di Libero nel giorno in cui Israele abborda le navi piene di attivisti, giornalisti e pericolosissimo cibo. È dall’inizio della missione che governo italiano e media allineati provano a connotarla come un’iniziativa tra il vanaglorioso e il ricreativo, fatta da «marinaretti», incoscienti giovani che cercano rogne in acque internazionali. Per la presidente Giorgia Meloni gli studenti che occupano le università in protesta per la Palestina sono