Coraggio e visione, perché alla sinistra serve una svolta

true false

Nel dibattito che cresce, con posizioni diverse, l’ispirazione è comune: la richiesta al Pd e alla sua segretaria di aprire un confronto sul progetto per il paese, con un profilo di pensiero forte, senza temere le accuse di radicalismo

Ho sbagliato tante volte ormai... Resterà incancellabile nella memoria la voce di Ornella Vanoni in uno degli attacchi più famosi della storia della canzone italiana. Potrebbe essere anche il refrain della sinistra italiana degli ultimi trent’anni, con qualche eccezione. Trentasei anni fa, di questi tempi, l’annuncio della svolta di Achille Occhetto fu uno spartiacque storico, lui non sbagliò, per una beffa perse contro Berlusconi ma grazie alla sua svolta i suoi successori sono andati al govern