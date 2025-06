Il martirio di Gaza sta avendo un profondo impatto sulle opinioni pubbliche europee. Stando ad un sondaggio YouGov, la simpatia dei cittadini di sei paesi del Vecchio Continente verso lo Stato ebraico è in caduta libera. Meno 55 per cento in Spagna, meno 52 in Italia, meno 48 in Francia, tra gli altri. Netanyahu per primo dovrebbe temere l'isolamento internazionale a cui sta andando incontro

Prendiamo ieri. Israele spara sulla folla in fila per il pane a Rafah, 27 morti e 90 feriti, bilancio provvisorio. Israele ribatte: «C'erano degli individui sospetti». Prendiamo l'altro ieri. Con l'operazione chiamata “Carri di Gedeone”, da un episodio biblico del Libro dei Giudici in cui Gedeone mandato da Dio a liberare il suo popolo dalle razzie dei Midianiti riesce a sbaragliare i nemici, espande l'offensiva di terra su Gaza, 52 morti, e ordina l'evacuazione, l'ennesima, dei civili da Khan Yunis. Prendiamo domenica scorsa. I morti sono 31, sempre a Rafah al centro per la distribuzione degli aiuti, Israele dice di non essere stato ma di aver sparato in aria, restano i sospetti. Prendiamo la domenica precedenti: nove di dieci fratelli uccisi in un bombardamento, più tardi spirerà anche il padre.

Bene. Sono venti mesi che è così. Più o meno seicento giorni di crescendo di orrore, pulizia etnica, carneficine che non hanno risparmiato gli innocenti, anche i più innocenti. Sino a sfociare nell'aberrazione di voler affamare un popolo intero. All'inizio era la reazione al 7 ottobre e tutto, giustamente, si emendava, era la risposta al pogrom di Hamas presto mutata iperbolicamente nell'idea di “distruggere” Hamas che sta nella categoria dell'impossibile e lo si è visto: per i terroristi che muoiono altrettanti o di più sono reclutati tra i disperati che non hanno nulla da perdere. E così è stata la fine di ogni salvacondotto per i civili, gli operatori umanitari, i dottori, i becchini, i giornalisti-testimoni. Chiunque. Le parole sono importanti come segnalano anche i “carri di Gedeone”, se è un intervento benedetto da Dio, se sono i Libri sacri che lo vogliono in virtù di un diritto divino, allora è esclusa ogni razionalità.

Il mondo ha guardato incredulo, poi attonito, poi scandalizzato, ma sempre paralizzato dalla eventualità di rompere un tabù accusando il popolo che aveva subito la Shoah. Fino a quando la misura è stata colma e, data la protratta prudenza di governanti impauriti e pavidi, è toccato all'opinione pubblica segnalare l'inaccettabile con un movimento che ha preso lentamente piede fino a riempire le piazze. Sono stati gli eletti delle amministrazioni più vicine ai cittadini, comuni e regioni, ad adottare i primi provvedimenti di censura, atti simbolici eppure significativi.

Nessuna sorpresa dunque nell'apprendere da un sondaggio YouGov che in sei paesi europei monitorati è drasticamente crollata la simpatia nei confronti dello Stato ebraico. Il consenso verso Gerusalemme è precipitato del 55 per cento in Spagna (record), del 54 in Danimarca, 52 in Italia, 48 in Francia, 46 nel Regno Uniti, 44 persino in Germania nonostante il senso di colpa storico. Nel complesso le opinioni favorevoli a Israele nelle varie nazioni oscillano tra il 13 e il 21 per cento, le negative tra il 63 e il 70.

Solo il 6 per cento degli italiani, la percentuale più bassa in assoluto, crede che Israele «abbia fatto bene a inviare truppe a Gaza e abbia generalmente risposto in modo proporzionato agli attacchi di Hamas». Non molto meglio va negli Stati Uniti, alleati principali di Gerusalemme, dove (sondaggio Pew Research Center) il 53 per cento degli americani è critico: erano il 42 per cento tre anni fa.

Persino una leadership autistica come ha dimostrato di essere quella che guida lo Stato ebraico, se davvero avesse a cuore i destini del paese, dovrebbe preoccuparsi di questo crollo drastico di opinioni favorevoli in quell'occidente che è sempre stato sensibile alle buone ragioni di Israele.

Senza dimenticare che Israele stesso è nato per una Risoluzione delle Nazioni Unite, dunque del consesso della comunità internazionale. A cui in qualche modo sta voltando le spalle perché tradisce quelle regole di umanità e di convivenza che sono il patrimonio condiviso dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale. Netanyahu per primo dovrebbe temere l'isolamento a cui rischia di andare incontro continuando a perseguire una politica del massacro. Che, persino per una valutazione opportunistica, si sta rivelando non solo sterile ma anche controproducente.

