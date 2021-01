La differenza fra il rapporto debito/Pil di Italia e Germania è stato in media di 42 punti fra il 2011 e il 2015; 27 punti la differenza con la media dell’eurozona.

A fine 2019 il rapporto debito/Pil dell’Italia ha superato i 75 punti di differenza da quello tedesco e ha quasi raggiunto i 50 punti rispetto alla media dell’eurozona.

In un decennio lo spread si è dimezzato e l’indebitamento relativo raddoppiato.he fare per poter immaginare uno spread che non esplode anche quando la Bce modererà il suo supporto?