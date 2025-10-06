Commenti

Perché il Medio Oriente ha una chance per ripartire

Davide Assael
06 ottobre 2025 • 19:29

Dopo una sequenza serrata di operazioni mirate del Mossad, il secondo anniversario del 7 ottobre coincide con l’accettazione delle parti del piano di pace proposto dagli Usa. Che, per la prima volta, offre una prospettiva per il dopo guerra. Attenzione: sono stati sanciti dei principi, ma sono tante le forze che vogliono boicottare la pace

Nel primo anniversario del 7 ottobre avevamo sostenuto, sulla base dei primi, bizzarri discorsi di Benjamin Netanyahu alla nazione iraniana, che l’anno successivo avrebbe visto un possibile attacco all’Iran. Così è avvenuto. Non si trattava, naturalmente, di fare i facili profeti, ma di leggere la direzione strategica che la guerra, dopo lo shock iniziale incassato da Israele, stava assumendo con la strategia degli omicidi mirati ripresa in grande stile dal Mossad. Il 2 gennaio 2024 Saleh al-Aro

Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

