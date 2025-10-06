Perché il Medio Oriente ha una chance per ripartire

true false

Dopo una sequenza serrata di operazioni mirate del Mossad, il secondo anniversario del 7 ottobre coincide con l’accettazione delle parti del piano di pace proposto dagli Usa. Che, per la prima volta, offre una prospettiva per il dopo guerra. Attenzione: sono stati sanciti dei principi, ma sono tante le forze che vogliono boicottare la pace

Nel primo anniversario del 7 ottobre avevamo sostenuto, sulla base dei primi, bizzarri discorsi di Benjamin Netanyahu alla nazione iraniana, che l’anno successivo avrebbe visto un possibile attacco all’Iran. Così è avvenuto. Non si trattava, naturalmente, di fare i facili profeti, ma di leggere la direzione strategica che la guerra, dopo lo shock iniziale incassato da Israele, stava assumendo con la strategia degli omicidi mirati ripresa in grande stile dal Mossad. Il 2 gennaio 2024 Saleh al-Aro