In un mondo dove la quasi totalità dei minori ha uno smartphone o l’accesso a internet, comprendere i fattori di rischio che possono portare allo sviluppo di comportamenti deviati o violenti contro le donne è un dovere personale e civile di ogni adulto. Tra questi c’è un fenomeno molto diffuso tra i minori, oltre a quello della fruizione del porno trattato nell’articolo dello scorso 7 maggio.

Questo fenomeno è il sexting: l’invio o lo scambio di messaggi, foto o video sessualmente espliciti tramite smartphone o internet. Non possiamo o dobbiamo patologizzare la naturale curiosità verso il corpo dell’altro, che prende il via anche prima della pubertà. Allo stesso tempo dobbiamo conoscere i dati della letteratura scientifica sulle conseguenza che il sexting può determinare per il benessere emotivo e le future capacità relazionali dei nostri ragazzi.

I rischi

L’accesso alla rete presente dall’infanzia porta con sé la possibilità che ci sia uno scambio di foto o video intimi che inizi dagli ultimi anni delle elementari. Il fenomeno e le sue possibili conseguenze sono studiate da oltre un decennio e la più ampia revisione della letteratura pubblicata da JAMA Pediatrics (il lavoro raccoglie circa 42000 adolescenti da 11 a 16 anni) ci dice che il sexting è associato a: sviluppo di comportamenti sessuali a rischio (partner multipli, basso uso di contraccettivi), sviluppo di dipendenze (alcol, droghe, fumo) e sviluppo di comportamenti violenti.

Un aspetto chiave del sexting è la distinzione tra sexting consensuale (che può rappresentare una naturale esplorazione intima condivisa) ed il sexting non-consensuale. Sono questi i casi dove è solo uno dei due partner che inizia a chiedere l’invio di immagini o informazioni sessuali.

Non consensuale

Nella maggioranza dei casi, la chiave di accesso è rappresentata dalla “normalizzazione” del sexting da parte del partner (“questa cosa la fanno tutti”). La richiesta di invio di materiale intimo è amplificata dalla sua rappresentazione come una “prova d’amore”.

Un lavoro pubblicato di recente sul Journal of School Health rileva che sono le ragazze a sentirsi più obbligate ad inviare materiale intimo. La pressione che le ragazze vivono è tanto più alta quanto più bassa è la loro età e le ricadute emotive (ansia, depressione, alterato rapporto con il proprio corpo) sono tanto più frequenti quanto più bassa è l’età in cui si inizia a fare sexting.

Questi dati confermano che il sexting in età precoce può minare lo sviluppo di un sano equilibrio emotivo e portare ad un alterato sviluppo della consapevolezza del consenso che, in particolare nei maschi, è correlato a comportamenti coercitivi o violenti nelle future relazioni sentimentali.

Cosa possono fare gli adulti?

Primo: non far finta di non vedere. I genitori, rispettando la curiosità e le sperimentazioni necessarie per uno sviluppo armonico, dovrebbero accompagnare bambini e adolescenti nell’uso di smartphone ed internet ed educare al rispetto per la propria e altrui intimità.

Il gruppo guidato da Katalin Parti afferma che un contributo può arrivare dalla scuola. In questo senso, le recenti direttive che vietano l’uso degli smartphone in aula, seppure motivate da alcune ragioni necessarie, dovrebbero contenere delle chiare deroghe che diano ad insegnanti e alunni la possibilità di riflessione e comprensione riguardo ai rischi a cui il mondo digitale può esporre. Nascondere il sexting sotto il tappeto non risolve un problema che può avere conseguenze anche drammatiche.

