La vitalità delle piazze per Gaza e le colpe della premier

Il tentativo di criminalizzare le manifestazioni e ridurre tutto a un problema di ordine pubblico è grave. È il solito antico riflesso d’ordine di una certa destra italiana: appena possono provano a colpire la libertà e i diritti costituzionali
Facciamo chiarezza. Piazze piene di giovani che protestano contro il massacro di esseri umani, persone che di fronte all’orrore non si girano dall’altra parte ma si mobilitano, sono un segnale straordinario di vitalità della nostra democrazia. L’azione di Flotilla si inserisce in questo solco: un atto di disobbedienza civile, non violento, finalizzato a scopi umanitari e figlio dell’indignazione nei confronti del silenzio di molti governi, tra cui il nostro. Il parlamento europeo ha chiesto sanz