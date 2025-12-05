Più libri più liberi e il campionato di compagnismo performativo

true false

Non si condivide lo spazio con i fascisti o con i nazisti è un principio sacrosanto, a patto di chiarire quali criteri definiscono lo spazio e la condivisione. Cosa vuol dire condividere un palco è molto ovvio, cosa vuol dire condividere uno spazio di 20mila metri quadrati con 500 e passa espositori un po’ meno

Arriva Più libri più liberi e puntualmente riparte il campionato di compagnismo performativo. Chi sarà il più compagno di tutti, la più compagna di tutte? Quella che va o quello che non va? Quello che va ma non presenta o quella che presenta solo i libri altrui ma non il suo? Non si condivide lo spazio con i fascisti o con i nazisti è un principio sacrosanto, a patto di chiarire quali criteri definiscono lo spazio e la condivisione. Cosa vuol dire condividere un palco è molto ovvio, cosa vuol di