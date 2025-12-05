IL DIBATTITO

Più libri più liberi e il campionato di compagnismo performativo

lorenzo gasparrini
05 dicembre 2025 • 19:18Aggiornato, 05 dicembre 2025 • 19:21

Non si condivide lo spazio con i fascisti o con i nazisti è un principio sacrosanto, a patto di chiarire quali criteri definiscono lo spazio e la condivisione. Cosa vuol dire condividere un palco è molto ovvio, cosa vuol dire condividere uno spazio di 20mila metri quadrati con 500 e passa espositori un po’ meno

Arriva Più libri più liberi e puntualmente riparte il campionato di compagnismo performativo. Chi sarà il più compagno di tutti, la più compagna di tutte? Quella che va o quello che non va? Quello che va ma non presenta o quella che presenta solo i libri altrui ma non il suo? Non si condivide lo spazio con i fascisti o con i nazisti è un principio sacrosanto, a patto di chiarire quali criteri definiscono lo spazio e la condivisione. Cosa vuol dire condividere un palco è molto ovvio, cosa vuol di

lorenzo gasparrini

Filosofo femminista e formatore (Roma 1972). Dopo una breve carriera accademica si dedica alla divulgazione e alla formazione su argomenti di genere, soprattutto per un pubblico maschile, in università, centri sociali, aziende, scuole, sindacati, ordini professionali. Ha pubblicato per Einaudi, TLON, Effequ, Settenove. Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.

