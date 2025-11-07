Le “streghe” sono tornate: quella paura degli uomini di fronte al potere femminile

true false

Il potere delle donne non è ancora una realtà, ma è ancora uno spettro nella testa degli uomini. Immaginarsi la fine del patriarcato è pauroso. Gestire questo timore vuol dire ammetterlo, ma senza consentirgli di diventare una scusa

A più di trent’anni da quando lo slogan impazzava nelle piazze, le streghe sembrano tornate davvero – nella piazza mediatica e nella piazza mentale degli uomini. Il potere delle donne non è ancora una realtà, perché le opportunità di accesso ai ruoli più elevati sono ancora diseguali, pure nel paese delle due leader, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Ma il potere delle donne è ancora uno spettro nella testa degli uomini. Uno spettro che sta dietro al dilagare dei femminicidi, combinato con l’incap