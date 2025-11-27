Il principio di legalità tra la “casa nel bosco” e il libero consenso

true false

I due distinti episodi hanno un tratto in comune: l’incidenza della giurisdizione in delicatissimi profili della vita intima dei cittadini. Ma c’è anche un altro aspetto: ogni cittadino deve avere chiara consapevolezza su quali sue condotte siano contrarie alla legge e lo deve sapere con chiarezza prima di porle in essere in base a norme tassative scritte con sufficiente precisione, non in base a generici e soggettivi precetti etici