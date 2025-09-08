La segretaria sembra aver vinto la sua scommessa «testardamente unitaria» nelle regioni che andranno al voto. Sulla Puglia aleggiano ancora dei fantasmi, ma l’intera vicenda mette in evidenza, da un lato, che ciò che difetta è la mediazione politica e programmatica in capo ai partiti, dall’altro che al Pd si fonda su una strutturale schizofrenia tra uno statuto di chiara marca leaderista e una “costituzione materiale” che, sul territorio, specie al sud, è imperniata su “feudatari” che alle regole di partito si sottraggono
Il caso Decaro e il Pd di Schlein: due lezioni per i democratici
08 settembre 2025 • 20:47
La segretaria sembra aver vinto la sua scommessa «testardamente unitaria» nelle regioni che andranno al voto. Sulla Puglia aleggiano ancora dei fantasmi, ma l’intera vicenda mette in evidenza, da un lato, che ciò che difetta è la mediazione politica e programmatica in capo ai partiti, dall’altro che al Pd si fonda su una strutturale schizofrenia tra uno statuto di chiara marca leaderista e una “costituzione materiale” che, sul territorio, specie al sud, è imperniata su “feudatari” che alle regole di partito si sottraggono