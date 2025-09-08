La segretaria sembra aver vinto la sua scommessa «testardamente unitaria» nelle regioni che andranno al voto. Sulla Puglia aleggiano ancora dei fantasmi, ma l’intera vicenda mette in evidenza, da un lato, che ciò che difetta è la mediazione politica e programmatica in capo ai partiti, dall’altro che al Pd si fonda su una strutturale schizofrenia tra uno statuto di chiara marca leaderista e una “costituzione materiale” che, sul territorio, specie al sud, è imperniata su “feudatari” che alle regole di partito si sottraggono

﻿﻿A consuntivo, va dato atto a Elly Schlein di essere riuscita a fare l’en plein della sua scommessa unitaria in tutte e sette le regioni che vanno al voto. Ma che fatica e a che prezzo. Salvo clamorosi colpi di coda, da ultimo, sembra che la situazione si sia sbloccata anche in Puglia. Ma è facile prevedere che non tutto sia d’improvviso risolto.

Merita dunque interrogarsi sulle radici di una contesa che si è trascinata per troppo tempo. Con i tre noti protagonisti: Antonio Decaro, Michele Emiliano, Nichi Vendola. Ciascuno si è intestardito sulle proprie ragioni (pretese?). Inutile girarci intorno: è innegabile l’impressione che l’interesse personale e di partito facesse premio sulla causa comune.

Ma proviamo a prendere sul serio le ragioni avanzate dai due duellanti, che potrebbero riaffiorare, dopo il passo indietro (definitivo?) del terzo incomodo Emiliano salutato enfaticamente come un gesto di generosità (in realtà a fronte di futuri, imprecisati risarcimenti).

Una questione politica

Decaro giudicava (giudica) ingombrate Vendola, un limite al suo diritto a innovare rispetto al passato. Vendola – e, segnatamente, il suo partito – protestavano (protestano) autonomia nella determinazione della propria lista e dei suoi candidati, scomodando addirittura il diritto costituzionale all’elettorato passivo (a candidarsi).

Una saggia e autorevole personalità pugliese, il professor Nicola Colaianni, ha giustamente osservato che la questione non era di legittimità, ma genuinamente politica. Considerato altresì il modello istituzionale: la legge elettorale pugliese stabilisce un nesso stretto, con cospicue e concrete implicazioni sulle soglie di accesso e sulle dimensioni della rappresentanza nel futuro Consiglio regionale, tra liste di partito e candidato presidente (i voti limitati ai soli candidati in lista rifluiscono sul candidato presidente e, reciprocamente, le liste collegate alla coalizione che lo sostiene beneficiano di uno sconto del 50 per cento sulla soglia minima di accesso alla rappresentanza nel Consiglio). Le due sfere dunque non possono essere radicalmente separate.

Via d’uscita

Come se ne sarebbe potuti uscire senza logoranti tensioni e polemiche? Appunto politicamente, sedendosi a un tavolo e, dopo tanta, troppa “pubblicità negativa”, facendo conoscere alla pubblica opinione la sostanza delle rispettive ragioni: cioè esplicitando, entrambi, sul concreto terreno programmatico, su quali specifici punti potrebbero generarsi dissensi tra la Puglia di domani pensata da Decaro e la Puglia di dieci anni orsono guidata da Vendola. Dove, in concreto, i paventati attriti tra eventuali, diverse visioni?

Così si poteva uscirne con trasparenza e civilmente, smentendo le vere o presunte motivazioni altre: da quella, francamente infantile, di un puntiglio e di una rivalità personale sino alle voci maliziose di ambizioni o disegni politici o di partito su base nazionale da parte di Decaro. A questo sospinto dagli avversari di Schlein interni al Pd.

Letture che, entrambe, accreditavano l’idea di contese che nulla hanno a che fare con il bene della Puglia. Dunque una partita truccata, giocata ad altro fine sulla pelle dei pugliesi. Non un buon viatico per le stesse elezioni. Regionali oggi, nazionali domani. Non un disincentivo all’astensionismo.

Missione impossibile

Anche da questa vertenza si evincono due lezioni che la trascendono. La prima: ciò che, in tutta la tormentata vicenda, soprattutto difetta è la mediazione politica e programmatica in capo ai partiti (al più impegnati ad assecondare i protagonismi personali o a mettersi nella scia di essi) che sarebbero la sede naturale nella quale allestire il suddetto tavolo per venire a capo dei nodi in oggetto.

La seconda lezione, che attiene specificamente al Pd, è la strutturale schizofrenia tra uno statuto di chiara marca leaderista nei vertici nazionali e una “costituzione materiale” che, sul territorio, specie al sud, è imperniata su “feudatari” che alle regole di partito si sottraggono. Sino a prendersi la libertà, come nel caso campano, di umiliare e sbeffeggiare il proprio partito commissariandolo con i propri famigli. Cosi da far dire a uno studioso di vaglia del Mezzogiorno come Isaia Sales che «il feudalesimo qui è più vivo che mai».

Una divaricazione cui ha dedicato un suo accurato studio Antonio Floridia e che meriterebbe un ripensamento non episodico e occasionale (un congresso? una conferenza organizzativa?) della forma-partito del Pd. Una divaricazione che, su queste pagine, a modo di provocazione (ma neanche troppo), mi ha indotto a concludere che fare il segretario del Pd non è difficile ma impossibile.

