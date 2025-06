Il conflitto israelo-iraniano sta ulteriormente destabilizzando l’ordine internazionale e non vi è dubbio che anche il Cremlino cercherà di trarre il massimo beneficio su alcuni dossier di politica estera.

La prima e più ovvia questione è la conseguenza dell’attuale situazione mediorientale sulla guerra in Ucraina che rischia di “distrarre” l’amministrazione presidenziale americana. Da tempo è palese la difficoltà politica che il presidente Donald Trump sta riscontrando non solo nella risoluzione del conflitto bensì nel pervenire ad un cessate il fuoco permanente.

Tra le diverse affermazioni sui comportamenti dei suoi omologhi ucraino e russo, che celano una certa irritabilità e frustrazione, minacce alla Russia e la consapevolezza che il percorso di pace è irto di ostacoli, numerosi analisti ritengono che il disimpegno americano potrebbe essere anticipato per concentrarsi sul sostegno all’azione israeliana.

Come abbiamo più volte ricordato, si tratta di un’opzione abbastanza concreta per qualsiasi superpotenza che deve impegnare risorse economiche, militari e umane in diverse zone geopolitiche, rischiando di indebolire la propria posizione egemonica nel mondo globale.

Ne è ben consapevole Putin, che potrebbe convincere gli americani, secondo alcuni analisti, a “barattare” il contributo russo alla de-escalation in Medio Oriente con una resa incondizionata dell’Ucraina.

La seconda rilevante questione riguarda l’atteggiamento russo nei confronti di Israele e dell’Iran con i quali ha sempre avuto buoni rapporti e avviato partnership strategiche.

Due mesi fa la Duma di Stato ha, infatti, ratificato un trattato ventennale con l’Iran per rafforzare la cooperazione in diversi settori strategici – nucleare, difesa, commercio, intelligence – che è stato definito da Vladimir Putin come un «documento rivoluzionario» sebbene non contenga, a differenza di quello stipulato con il Nord Corea, la clausola di intervento di assistenza militare in caso di attacco ad uno dei due paesi.

Questo aspetto lascia presagire che un intervento russo a sostegno dell’Iran possa avvenire molto probabilmente all’interno delle Nazioni Unite, al di là del tentativo del capo del Cremlino di porsi come mediatore del conflitto.

A tal riguardo, è bene precisare che questa proposta serve a Putin più in chiave domestica per alimentare, ancora una volta, la narrazione del Cremlino riguardo la ritrovata centralità, credibilità e rilevanza della Russia negli affari internazionali dinanzi all’opinione pubblica russa rispetto all’eventualità di trarne un qualche beneficio o vantaggio competitivo concreto di immagine a livello globale.

Specialmente dopo gli avvenimenti in Siria, il presidente russo deve dimostrare di essere ancora un attore fondamentale nell’area mediorientale, soprattutto agli Usa in questa fase, senza il quale non è possibile pervenire ad un dialogo tra le parti, soprattutto sulla tematica nucleare.

Certamente, le turbolenze politiche in Medio Oriente sono abbastanza imprevedibili anche per il Cremlino, ma Putin non può permettersi di non giocare le proprie carte, visto le relazioni storiche intercorse con questi due paesi.

Altro aspetto di cui tener conto è l’analisi di Nicole Grajewski del Carnegie Endowment for International Peace, secondo la quale la Russia è ormai in grado di produrre sino a 2700 droni al mese senza il supporto tecnico iraniano, garantendo, quindi, un certo margine di autonomia decisionale per il Cremlino da sfruttare al momento opportuno.

Anche il rapporto russo con Israele non dovrebbe subire importanti scossoni nonostante le critiche all’attacco e, negli ultimi anni, anche un diretto collegamento del Cremlino con Hamas che non è inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Infine, l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe determinare un impatto positivo a breve termine sull’economia russa, così come il mancato accordo sul programma nucleare iraniano potrebbe ritardare l’ingresso del petrolio e del gas iraniani nei mercati internazionali e, soprattutto, europei.

