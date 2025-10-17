Putin, la debolezza del fronte ucraino e l’istinto del bluff

true false

Mosca ancora non ha ottenuto “la testa politica” di Volodomyr Zelensky, continua a subire “le sanzioni con i droni” inflitte alle raffinerie russe e molto probabilmente teme l’invio dei missili a lungo raggio a Kiev da parte degli Usa: molti pensano che la telefonata di Putin a Trump sia un tentativo di uscire dalla fase critica della guerra in Ucraina. I prossimi giorni ci diranno se è vero o no

Incassato l’ennesimo successo anche con la pace in Medio Oriente, secondo la narrazione dell’amministrazione presidenziale americana, il presidente Donald Trump ha ricevuto una telefonata dal suo omologo russo della durata di circa due ore e mezza. Per molti analisti occidentali e ucraini, l’iniziativa russa dimostra la debolezza del Cremlino che non riesce ancora a sfondare in alcune parti del territorio del Donetsk, non ha occupato la città di Odessa che è strategica per lo sbocco sul Mar Nero