Il commento

Putin, la debolezza del fronte ucraino e l’istinto del bluff

Il presidente russo Vladimir Putin
Il presidente russo Vladimir Putin
Mara Morinipolitologa
17 ottobre 2025 • 20:13

Mosca ancora non ha ottenuto “la testa politica” di Volodomyr Zelensky, continua a subire “le sanzioni con i droni” inflitte alle raffinerie russe e molto probabilmente teme l’invio dei missili a lungo raggio a Kiev da parte degli Usa: molti pensano che la telefonata di Putin a Trump sia un tentativo di uscire dalla fase critica della guerra in Ucraina. I prossimi giorni ci diranno se è vero o no

Incassato l’ennesimo successo anche con la pace in Medio Oriente, secondo la narrazione dell’amministrazione presidenziale americana, il presidente Donald Trump ha ricevuto una telefonata dal suo omologo russo della durata di circa due ore e mezza. Per molti analisti occidentali e ucraini, l’iniziativa russa dimostra la debolezza del Cremlino che non riesce ancora a sfondare in alcune parti del territorio del Donetsk, non ha occupato la città di Odessa che è strategica per lo sbocco sul Mar Nero

Per continuare a leggere questo articolo

Mara Morinipolitologa

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE