La strategia dei due presidenti: indebolire Kiev e accerchiare l’Ue

La tecnica del logoramento dell’orso russo non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. Le prossime settimane ci forniranno maggiori indicazioni se le concessioni americane saranno a scapito della leadership di Zelensky, ma già ora appare evidente come Trump e Putin siano in sintonia perfetta nell’accerchiare e isolare l’Unione europea senza alcun scrupolo