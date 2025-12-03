Commenti

La strategia dei due presidenti: indebolire Kiev e accerchiare l’Ue

Mara Morinipolitologa
03 dicembre 2025 • 20:36Aggiornato, 03 dicembre 2025 • 20:57

La tecnica del logoramento dell’orso russo non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. Le prossime settimane ci forniranno maggiori indicazioni se le concessioni americane saranno a scapito della leadership di Zelensky, ma già ora appare evidente come Trump e Putin siano in sintonia perfetta nell’accerchiare e isolare l’Unione europea senza alcun scrupolo

Dopo i diversi colloqui tra le delegazioni russe, ucraine e americane, che non lasciano presagire alcunché di concreto nel breve periodo a favore del popolo ucraino, sembra di assistere e attendere l’esito di una scommessa tra due visioni contrapposte del nemico. La prima visione è facilmente riconducibile alla frase attribuita all’imperatore romano, Cesare Augusto, nella formulazione «se non puoi battere il tuo nemico, fattelo amico» (Si non potes inimicum tuum vincere, habeas eum amicum). La s

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

