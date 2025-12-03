La strategia dei due presidenti: indebolire Kiev e accerchiare l’Ue

La tecnica del logoramento dell’orso russo non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. Le prossime settimane ci forniranno maggiori indicazioni se le concessioni americane saranno a scapito della leadership di Zelensky, ma già ora appare evidente come Trump e Putin siano in sintonia perfetta nell’accerchiare e isolare l’Unione europea senza alcun scrupolo
Dopo i diversi colloqui tra le delegazioni russe, ucraine e americane, che non lasciano presagire alcunché di concreto nel breve periodo a favore del popolo ucraino, sembra di assistere e attendere l’esito di una scommessa tra due visioni contrapposte del nemico. La prima visione è facilmente riconducibile alla frase attribuita all’imperatore romano, Cesare Augusto, nella formulazione «se non puoi battere il tuo nemico, fattelo amico» (Si non potes inimicum tuum vincere, habeas eum amicum). La s