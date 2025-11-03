Commenti

Confermativo, oppositivo o abrasivo: il referendum e il potere degli aggettivi

Giorgia Meloni e Carlo Nordio
Gianfranco Pasquino
03 novembre 2025 • 20:39

Non è previsto che il referendum costituzionale sia chiesto dalle autorità di governo meno che mai se quella particolare revisione, in questo caso la riforma della giustizia, è stata formulata dal governo con addirittura il capo del governo che se la intesta. L’aggettivo “confermativo” è assolutamente sbagliato. Contiene anche un elemento sottilmente manipolatore

In principio era il verbo, cioè la parola (un sostantivo). Poi arrivarono gli aggettivi e fu tutta una Babele. C’era chi beatamente continuava a definire perfetto il bicameralismo italiano commettendo due errori gravi. Primo: l’uso di un aggettivo valutativo invece dell’indispensabile aggettivo descrittivo, ad esempio, paritario o simmetrico, per un parlamento in cui le due Camere hanno grosso modo gli stessi poteri e svolgono le stesse attività. Poi, con grandissimo sprezzo del pericolo, e del

Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei.

