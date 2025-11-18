Referendum sulla giustizia, contro il “quesito implicito”

true false

Giuseppe Dossetti era assai circospetto in tema di consultazioni referendarie. Non solo a motivo del suo orgoglioso parlamentarismo, ma anche in ragione di una distinzione sulla quale ci avvertiva: quella tra quesito esplicito (formale-letterale) del referendum e quesito implicito. Nel caso della riforma Nordio vi è il rischio se non la certezza che il quesito si risolva nel seguente: «Hai fiducia nel governo o più ancora in Meloni?»

