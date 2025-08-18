In chi fa politica, ci sta l’ingrediente dell’ambizione personale. Ma non tutto può risolversi in essa. Un po’ ovunque, in politica, dissolti i partiti e le loro ideologie, dominano piuttosto il carrierismo, le aspettative e le ambizioni individuali. Il caso delle regionali

Offro il petto all’accusa, che già sento risuonare, di vieto moralismo. Da vecchio cattolico so bene quanto il peccato originale sia immanente alla natura umana “ferita”. E dunque so tarare il concetto (troppo?) nobilmente idealistico di civil servant. Di chi cioè mette a disposizione della comunità civile un tempo limitato della propria vita. Per poi tornare alla vita ordinaria e comune.

In chi fa politica, ci sta l’ingrediente dell’ambizione personale. Ma non tutto può risolversi in essa. Un po’ ovunque, in politica, dissolti i partiti e le loro ideologie, dominano piuttosto il carrierismo, le aspettative e le ambizioni individuali.

Destra e sinistra

Solo qualche esempio. Penso alla strenua battaglia condotta dagli interessati per ottenere la reiterazione dei propri mandati. Forse mi sono distratto, ma non ricordo un solo nome tra i soggetti personalmente coinvolti che si fosse dichiarato a favore del ragionevolissimo limite dei due mandati per presidenti di regione e sindaci di grandi città. Onde evitare una esorbitante concentrazione ed “eternizzazione” del potere che è un corollario delle sane democrazie.

Nel tormentone delle prossime candidature alle regionali, a destra l’impasse è totale, tutto è appeso al caso Zaia. Messo fuori gioco dalla nota sentenza della Consulta contro il terzo mandato (in realtà il quarto, nel suo caso). Gli hanno proposto svariate soluzioni a modo dì risarcimento: ministeri, sindaco di Venezia, presidenza di enti prestigiosi e ben remunerati. Non un bel vedere.

A sinistra si segnala la corsa di ex sindaci e governatori a fine mandato, già in fuga dopo un anno dall‘Europarlamento, dove avevano chiesto di essere “sistemati” dal loro partito. Dopo essersi battuti a loro volta per un ulteriore mandato amministrativo. Il cui contrasto con la legge era di assoluta evidenza a monte e a prescindere dalla sentenza della Consulta. Come non bastasse, costoro pretendono di dettare ai rispettivi partiti condizioni capestro su liste regionali da infarcire di uomini a loro fedeli e sulla futura composizione degli esecutivi regionali. O – fa poca differenza – di escludere candidati ingombranti. Sul prototipo del satrapo campano e del suo emulo pugliese, neppure sfiorati dallo scrupolo di rappresentare un o addirittura “il” problema per il proprio partito e per la corrispondente coalizione. Su tutto fa premio l’ambizione e la smania di potere personale.

Battaglie ideali?

Alla sinistra si può imputare un’aggravante. Essa giustamente denuncia la degenerazione autarchica delle democrazie, la nostra compresa, ma poi, sui territori, avalla una loro caricatura (l’autarchia de’ noantri “in sedicesimo”) intessuta dei due peculiari vizi italici: il familismo e il trasformismo della classi dirigenti locali.

In questo scenario i partiti si rivelano re travicelli. Da un lato essi devono negoziare con i partner di coalizione, dall’altro assecondare i desiderata e persino i capricci dei loro esosi candidati presidenti. Quei partiti che, in passato, governavano, temperavano e soprattutto, in parte, legittimavano le ambizioni personali di carriera. Sia perché si davano regole e prassi che disciplinavano un fisiologico ricambio (il Pci aveva messo a punto un metodo rigoroso in tema di avvicendamenti e di limite ai mandati, dal parlamento in giù, cui poteva fare eccezione solo un ristrettissimo manipolo di effettivi dirigenti nazionali); sia perché gli ideali a servizio dei quali i candidati alle cariche pubbliche si ispiravano erano sostanzialmente quelli proclamati dai rispettivi partiti. Dal che si poteva desumere che, a muoverli (i candidati, intendo), fossero ragioni che non si risolvessero nella mera esigenza di auto affermazione.

Possiamo asserire oggi la stessa cosa? Ovvero a) che siano alti e chiari gli ideali dei “partiti” (virgolette d’obbligo); b) che siano essi a motivare i candidati e la loro singolare ostinazione nel battersi per preservare posizioni di potere?

La cosa che più sorprende è che, a differenza di un tempo, la ricca casistica di tale concezione carrieristica della politica sia conclamata, che essa non sia neppure più dissimulata magari anche solo sotto un velo di ipocrisia. Essa è data per scontata e pacifica dagli stessi elettori e militanti. Oltre che dagli interessati. Un segno dei tempi; un disincanto che concorre a spiegare l’alto tasso di astensionismo. È bene che sia rifluita l’onda dell’antipolitica che ha fatto la fortuna del M5s, ma non vorrei che, lungo la china opposta, si ponessero le premesse per un suo revival.

