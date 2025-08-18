In chi fa politica, ci sta l’ingrediente dell’ambizione personale. Ma non tutto può risolversi in essa. Un po’ ovunque, in politica, dissolti i partiti e le loro ideologie, dominano piuttosto il carrierismo, le aspettative e le ambizioni individuali. Il caso delle regionali
Autocrati in salsa italiana. Le regionali e il carrierismo
18 agosto 2025 • 19:46
