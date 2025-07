La storia della nuova geografia economica mondiale sta accelerando. Due grandi poli, Stati Uniti e Cina, emergono come centri egemonici attorno ai quali orbitano regioni periferiche in cerca di un ruolo nella ridefinizione degli equilibri di potere. Queste aree non hanno ancora preso una posizione netta, ma si stanno muovendo sul piano delle relazioni internazionali per avvicinarsi a chi offre maggiori garanzie. Le guerre vere e proprie e i dazi economici fanno parte dello stesso schema: sono strumenti di una lotta per la leadership territoriale, funzionali alla riscrittura della mappa globale del potere economico, finanziario e geopolitico.

In questo scenario, l’Europa appare come un’area dalla grande apertura economica ma con un potenziale politico indebolito da tensioni interne. È l’area che commercialmente guarda di più verso l’esterno: nel 2023, la somma di importazioni ed esportazioni europee rappresentava il 28 per cento del commercio mondiale, contro il 12 per cento della Cina, l’8 per cento degli Stati Uniti e il 4 per cento del Giappone. Eppure, la forza economica europea viene minata da fattori strutturali come l’esistenza di paradisi fiscali, la frammentazione territoriale dell’industria e la mancanza di una politica comune in materia di bilancio pubblico, ricerca e sviluppo.

Nonostante il potenziale, l’Europa ha abdicato al proprio ruolo multilaterale, scegliendo fin da subito di schierarsi con gli Stati Uniti. La corsa nazionale alla spesa militare sembra oggi il criterio che definirà quale paese diventerà l’interlocutore privilegiato di Washington. Un processo, questo, che apre interrogativi sulla sostenibilità finanziaria: ci si augura che tale incremento avvenga attraverso la leva fiscale, e non ricorrendo a nuovo debito.

L’assenza dell’Europa

L’assenza di una voce autonoma europea nel nuovo ordine globale priva il mondo di un attore in grado di bilanciare le spinte contrapposte delle due superpotenze. È forse questa la conseguenza più grave della recente evoluzione storica.

Le due aree egemoni stanno disegnando la nuova geografia globale secondo logiche molto diverse. Gli Stati Uniti, più che per il debito pubblico, sono in difficoltà per un deterioramento strutturale che colpisce variabili fondamentali: tecnologia, demografia, potenziale di crescita e – aspetto non secondario – la qualità della loro democrazia. Proprio quest’ultima potrebbe rivelarsi la variabile “impazzita” dello scenario globale, con possibili effetti destabilizzanti anche per l’Europa.

La Cina, al contrario, continua a evolversi. Ha consolidato la propria economia e oggi gestisce la crescita in modo programmato, puntando sul rafforzamento della domanda interna e su una rete di relazioni internazionali costruita secondo logiche pragmatiche. L’architettura economica cinese si fonda sull’innovazione, in particolare nei settori della transizione ecologica, sugli investimenti strategici, su una popolazione attiva enorme e su un approccio realistico alla diplomazia. La Cina è consapevole del proprio ruolo nella nuova geografia globale, così come è consapevole del peso americano. Sa che un confronto con gli Stati Uniti sarà inevitabile, ma per ora adotta un atteggiamento attendista, evitando conflitti che potrebbero minare la sua stabilità. In questo contesto, l’allargamento del gruppo Brics rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione di un nuovo equilibrio internazionale.

Va detto però che nessuna area – egemone o periferica – può davvero dirsi autonoma. Tutte dipendono in parte dalle altre, e tutte sono consapevoli di doversi confrontare con interessi divergenti. È per questo che diventa oggi più che mai necessaria l’esistenza di una guida regionale per ciascuna area del mondo, in grado di contribuire a un nuovo sistema multilaterale. Una sorta di nuova Bretton Woods, capace di definire regole comuni nel disordine globale.

Rimane forte l’amarezza per le scelte compiute dalla classe dirigente europea, animate più dal desiderio di primeggiare all’interno dell’Unione e di negoziare il proprio peso con Washington, che da una vera visione strategica. La Cina, e più in generale il blocco Brics, avrebbero rappresentato un’opzione forse più vantaggiosa, soprattutto sul fronte tecnologico e nella transizione ecologica. Ma quell’opportunità è stata scartata. Il rischio è che questa scelta si riveli un errore storico, capace di impoverire l’Europa non solo economicamente, ma anche sotto il profilo democratico e occupazionale. Una deriva che potrebbe condurre a un’implosione interna, o forse addirittura a una deflagrazione, che un giorno potrebbe finire nei libri di storia.

In tutto questo disordine, una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto il socialismo? I partiti socialisti, un tempo portatori di una visione alternativa, oggi si mostrano favorevoli al riarmo e alle politiche di austerità, oppure sono assorbiti nelle logiche delle istituzioni internazionali. Il potere è una dimensione politica ineludibile. Ma il «potere ignorante», come lo definiva Paolo Leon, è forse l’aspetto più preoccupante di questa fase storica.

© Riproduzione riservata