In un’epoca segnata da guerre, instabilità e nuove competizioni strategiche, i governi europei invocano a gran voce una difesa comune. Ma dietro le dichiarazioni solenni e gli aumenti di bilancio, si cela una realtà industriale fragile. I numeri dicono che il settore aerospazio-difesa – quello che dovrebbe ricevere investimenti pubblici – pesa sempre meno sull’economia globale, ed è altamente concentrato e dominato dalle multinazionali statunitensi.

Secondo i dati della EU Industrial R&D Investment Scoreboard, che monitora i duemila maggiori gruppi industriali mondiali, nel 2023 – ultima rilevazione disponibile – il settore aerospazio-difesa è scivolato al quattordicesimo posto per importanza economica. Dieci anni prima era decimo. Un dato controintuitivo, se si considerano le guerre in corso, la corsa agli armamenti e l’incremento generalizzato della spesa militare. Eppure, questo arretramento è reale. Lontano dalla retorica della “difesa strategica”, l’industria degli armamenti si dimostra incapace di tenere il passo con i settori che oggi guidano l’innovazione e la crescita globale: software, hardware, biotecnologie, semiconduttori. In altre parole: mentre i governi europei parlano di guerra, il mercato investe altrove.

Le cifre del dominio americano

Nel 2023, le 50 maggiori imprese mondiali hanno concentrato il 40% della spesa privata globale in ricerca e sviluppo (R&S). Di queste, pochissime operano nel settore aerospazio-difesa. I big player si trovano nei comparti ICT, salute e automotive. La quota di investimenti in R&S destinata alla difesa resta marginale: nel ranking globale costruito considerando vendite, profitti, occupazione e investimenti, il settore è stato superato perfino dalle costruzioni e dai materiali da costruzione. Ecco il punto cruciale: nonostante l’aumento della domanda pubblica per la difesa, il settore non riesce a recuperare terreno rispetto agli altri comparti economici.

Il dominio americano e la frammentazione europea. Se guardiamo ai numeri, il predominio degli Stati Uniti è netto. Nel 2023, le imprese statunitensi del settore armigero hanno assorbito: il 47% della spesa globale in R&S nel comparto; il 52% delle vendite nette; il 50% dei profitti. L’Europa, invece, ha perso terreno in quasi tutti gli indicatori, tranne uno: i profitti, passati dal 26% al 28% del totale. Ma si tratta di un guadagno marginale, in un contesto segnato da fortissima concentrazione industriale: nel 2023, l’indice di Gini dei profitti nel settore ha raggiunto 0,90, un livello che segnala una concentrazione quasi assoluta nelle mani di pochi grandi gruppi.

In Europa, invece, abbiamo 12 multinazionali in 5 Paesi. Airbus è l’unica realmente in grado di competere con i giganti americani. L’italiana Leonardo, pur rilevante, rappresenta comunque solo il 10% delle vendite nette europee e il 6% dei profitti del settore. Il resto del panorama è fatto di aziende che replicano produzioni già esistenti, in nome della sovranità industriale nazionale. Una frammentazione che rende impossibile costruire una politica industriale comune efficace.

Più spesa pubblica, meno autonomia strategica? Qui il paradosso: più l’Europa spende per la difesa, più rafforza l’industria americana. La debolezza del sistema industriale europeo, incapace di offrire una gamma completa di forniture strategiche, spinge i governi a rivolgersi verso i colossi d’oltreoceano. In questo contesto, aumentare la spesa militare senza prima aver costruito una base industriale solida rischia di tradursi in un trasferimento sistematico di risorse pubbliche europee all’industria bellica americana.

Una strategia comune

La Cina? Pechino resta marginale nel mercato aerospazio-difesa globale. Nel 2023, la Cina deteneva appena il 7% dell’occupazione del settore e quote inferiori nelle vendite e negli investimenti. A differenza di Europa e Stati Uniti, la Cina sta puntando tutto su altri settori – dalle infrastrutture all’intelligenza artificiale – per sostenere la crescita interna.

Il settore aerospazio-difesa viene spesso definito “strategico”, ma i dati suggeriscono un’altra realtà: non è trainante, né per l’occupazione né per la produttività complessiva. Al contrario, può diventare una trappola se sostenuto artificialmente da spesa pubblica senza ritorni economici comparabili. In sintesi, l’aumento della spesa militare europea, in assenza di un sistema produttivo solido, finisce per rafforzare i fornitori esterni e drenare risorse da settori più dinamici: ambiente, salute, istruzione, tecnologie verdi.

Conclusione: prima l’industria, poi l’armamento. Una vera difesa europea richiede prima una strategia industriale comune, e solo dopo un bilancio – europeo – militare coerente. Diversamente, il rischio è che l’Europa si trasformi nella gallina dalle uova d’oro del complesso militare-industriale americano, senza sviluppare alcuna reale autonomia.

