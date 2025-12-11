O Maga, o addio per sempre. Il ricatto di Trump alla Ue

true false

La nuova Strategia nazionale Usa segna una netta rottura con l’approccio multilaterale che ha guidato la politica estera americana dal 1945. Il suo disprezzo per i valori liberali dovrebbe dissipare ogni illusione sullo stato attuale dell'alleanza transatlantica, chiarendo che il tycoon sarà al fianco dell'Europa solo se questa abbraccerà pienamente l’ideologia Make America Great Again. O, piuttosto, la sua variante europea: Make Europe White Again

Da quando è tornato alla Casa Bianca, la visione di Donald Trump per il mondo - e in particolare per l'Europa - è stata spesso difficile da discernere tra la sua caratteristica incoerenza e i suoi sfarzi. La sua nuova Strategia di sicurezza nazionale (Nss), tuttavia, fa luce sui principi che guidano la sua agenda di politica estera. Delineando un quadro esplicitamente nazionalista e nativista, essa segna una netta rottura con l’approccio multilaterale che ha guidato la politica estera americana