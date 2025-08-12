Il governatore texano Abbott non ha neppure atteso il censimento del 2030: ha convocato una sessione speciale del Congresso statale per approvare la nuova mappa dei collegi in vista del midterm. Si rischia una spirale pericolosissima per le sorti già traballanti della democrazia Usa
Ridisegnare i collegi: l’ultima deriva trumpiana è il gerrymandering in Texas
12 agosto 2025 • 20:13
