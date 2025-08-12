Il governatore texano Abbott non ha neppure atteso il censimento del 2030: ha convocato una sessione speciale del Congresso statale per approvare la nuova mappa dei collegi in vista del midterm. Si rischia una spirale pericolosissima per le sorti già traballanti della democrazia Usa

Sostenere che si debba prestare attenzione a ciò che Donald Trump fa e non a quello che dice è stato, negli anni, uno degli errori più grandi di valutazione riguardo agli Stati Uniti contemporanei: come vediamo ogni giorno, le parole del presidente Usa definiscono e spesso stravolgono il perimetro del dicibile e dell’immaginabile; la loro valenza pedagogica – positiva o negativa, sana o tossica – è fortissima; e la correlazione tra parole e azioni di Trump può essere – soprattutto nel secondo mandato – assai stretta.

Quelle trumpiane sono parole nelle quali incultura istituzionale e inclinazioni autoritarie sono spesso candidamente espresse e finanche ostentate. Come quando, pochi giorni fa, Trump ha affermato che i repubblicani devono «avere diritto a cinque seggi» in più in Texas, invitando il governatore dello stato Greg Abbott e il Congresso statale a procedere a un rapido ridisegno dei 38 collegi elettorali per massimizzare il vantaggio repubblicano già in occasione delle elezioni di metà mandato del 2026.

Negli Usa quella di modificare i confini dei collegi elettorali per ottenere un beneficio è una pratica antica, per la quale, più di due secoli fa, fu coniato il neologismo di gerrymander, che combina il nome dell’allora governatore del Massachusetts Elbridge Gerry e una salamandra (salamander) che evoca la forma di uno dei collegi spregiudicatamente costruiti sotto il governatorato di Gerry nell’area di Boston.

Il gerrymandering è una delle espressioni più evidenti di quanto inquinato possa essere il processo democratico negli Usa.Negli anni, sia democratici che repubblicani ne hanno grandemente abusato, disegnando collegi privi di logica se non il loro tornaconto elettorale.

I movimenti di riforma non sono mancati e negli anni alcuni stati, come New York e la California, sono riusciti a sottrarre questa competenza all’attore politico – il governatore o più spesso le assemblee legislative statali – per conferirlo a commissioni indipendenti. Nel XXI secolo, sono stati i repubblicani a utilizzare di più il gerrymandering per cercare di consolidare un vantaggio strutturale di cui paiono godere alla Camera dei rappresentanti, in virtù anche di una distribuzione meno efficiente dell’elettorato democratico, che tende a essere eccessivamente concentrato in alcuni grandi agglomerati metropolitani.

D’abitudine – e spesso per necessità – i collegi vengono ridefiniti dopo il censimento che ogni dieci anni, dal 1790, radiografa gli Stati Uniti, procedendo ad assegnare agli stati, in proporzione alla popolazione, i seggi (oggi 435) della Camera. La riassegnazione può modificare il peso di ogni stato: tra il 1970 e il 2020, il numero di rappresentanti di New York è sceso da 43 a 27, quello del Texas è salito da 24 a 38, riflettendo i profondi stravolgimenti demografici. Ciò è accaduto, nel caso del Texas, anche prima dell’ultimo midterm del 2022, dato che grazie al censimento del 2020 gli erano stati assegnati due seggi in più. Su pressione di Trump, Abbott però non ha neppure atteso il censimento del 2030: ha convocato una sessione speciale del Congresso statale per approvare la nuova mappa.

Deputati e senatori democratici dello stato hanno lasciato il Texas facendo mancare il numero legale e impedendo temporaneamente il passaggio di questo gerrymandering straordinario; questo ostruzionismo non potrà però reggere a lungo. Intanto altri stati repubblicani, dalla Florida all’Indiana al Missouri, stanno considerando di adottare misure analoghe in tempo utile per il midterm di novembre 2026 e alcuni governatori democratici – a partire dal californiano Newsom – minacciano di fare altrettanto in risposta. Si rischia una spirale pericolosissima per le sorti già traballanti della democrazia Usa.

