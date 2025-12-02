Una campagna referendaria che delegittima i giudici vizia il voto

true false

Le dichiarazioni di Meloni sui centri in Albania o sul Ponte sullo Stretto, insieme a quelle di Nordio, secondo cui serve restituire «alla politica il suo primato costituzionale», rivelano il vero obiettivo politico della campagna referendaria sulla riforma della magistratura: delegittimare il potere giudiziario, dipinto come il principale ostacolo all’azione del governo, e non solo

