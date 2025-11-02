Referendum sulla giustizia, Schlein e Meloni hanno tutto da perdere

true false

Se riuscirà a far vincere il No, la segretaria del Pd potrà aprirsi la strada alla leadership del campo largo. In caso contrario, sarà difficile per lei imporsi come leader. La premier invece dovrà giocare più in difesa che in attacco ed evitare il più possibile che il voto si trasformi in un referendum sul governo e sulla propria leadership

C’è in molti la convinzione che il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura possa essere un momento di svolta nella legislatura e in vista delle prossime elezioni politiche. Ciò è possibile, ma l’impatto del referendum dipenderà da una serie di variabili. La prima sarà quella della affluenza: un conto è vincere o perdere un referendum in cui si recano alle urne il 70 per cento degli elettori; altro se l’affluenza resterà sotto al 50 o 40 per cento. Nel primo caso il peso, e le