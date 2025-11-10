Da Montesquieu a Nordio, la riforma della giustizia dimentica la divisione dei poteri

true false

Merita una qualche riflessione il particolare profilo del sorteggio dei componenti dei due Csm “separati” previsti per i pm e i giudici. Perché questa innovazione costituirebbe un vulnus rilevante per l’equilibrio istituzionale

La separazione dei poteri, concetto che si basa sull’idea che le principali funzioni dello stato – legislativa, esecutiva e giudiziaria – debbano essere attribuite a organi distinti, ciascuno dotato di autonomia e indipendenza rispetto agli altri («il potere arresta il potere»), nel corso del tempo, è stata adottata e adattata in diverse forme nei vari ordinamenti giuridici, In Italia, la Costituzione del 1948 ha articolato le funzioni dello stato tra il parlamento, il governo e, tramite un sist