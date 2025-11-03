Siamo fragili: dopo il crollo ai Fori imperiali ora serve un’anagrafe degli edifici

true false

Modernizzare l’amministrazione pubblica nel settore del catasto come in quello della prevenzione serve al paese per uscire dal medioevo del dominio della proprietà immobiliare. E mentre si cancellano o rinviano riforme, si continua a mortificare l’azione di controllo dello Stato: gli ispettorati del lavoro sono sotto organico e hanno mezzi limitati. Il crollo della torre dei Conti fa vedere il tema centrale del futuro: ricostruire la dignità e l’operatività dell’azione pubblica