Siamo fragili: dopo il crollo ai Fori imperiali ora serve un’anagrafe degli edifici

Modernizzare l’amministrazione pubblica nel settore del catasto come in quello della prevenzione serve al paese per uscire dal medioevo del dominio della proprietà immobiliare. E mentre si cancellano o rinviano riforme, si continua a mortificare l’azione di controllo dello Stato: gli ispettorati del lavoro sono sotto organico e hanno mezzi limitati. Il crollo della torre dei Conti fa vedere il tema centrale del futuro: ricostruire la dignità e l’operatività dell’azione pubblica
A Roma è stata sfiorata una tragedia che ha comunque causato un ferito grave e un operaio ancora sotto le macerie. I lavori erano diretti da una società del comune di Roma su una proprietà pubblica di straordinario valore storico, la torre medievale dei Conti di Poli che, malamente isolata nei lavori di realizzazione della via Cavour alla fine dell’Ottocento, è il baluardo che vigila sulla folla che percorre quotidianamente via dei Fori Imperiali. Nel caso della Torre dei Conti non si può dare l