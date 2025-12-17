Le nuove fermate della Metro C, a Roma l’attesa è un esercizio di stoicismo

true false

Non è la rabbia nei confronti di un’attesa infinita per un servizio di base da capitale europea ad animare lo spirito romano oggi, quanto il sereno stupore per qualcosa di cui c’eravamo tutti dimenticati. E cosa c’è di più bello di un regalo sepolto sotto quintali di storia su cui manco contavi più

Le sorprese del 2025 per gli abitanti della città eterna non sono finite. Dopo il Giubileo e l’elezione di un papa, piccoli eventi epocali a portata di sanpietrino, arriva la strenna. Ed eccola qua, in tutto il suo splendore museale, la nuova fermata della Metro C. A inaugurare le archeostazioni Porta Metronia e Colosseo, i Re Magi del presepe capitolino, Roberto Gualtieri, Alessandro Giuli e Matteo Salvini, che non perde occasione per porgere il suo dono, la mirra, simbolo della passione, quell