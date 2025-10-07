La rottura dei Coma Cose è un monito al campo largo?

true false

Gli Albano e Romina dei Navigli si sono lasciati. Era da un po’ che giravano voci sulla possibile rottura dei Coma_Cose: avvistamenti estivi sospetti, “quinto senso e mezzo” del pubblico risvegliato, c’è del marcio in Darsena. «Dieci anni strepitosi», dice il comunicato ufficiale diffuso a mezzo Instagram, «la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta». Curioso che sia stata una canzone sulla morte dell’amore per colpa del