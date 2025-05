Da una parte, Putin non cede di un millimetro e minaccia di continuare il conflitto sine die. Dall’altra, la maggioranza dei russi non vuole più che l’azione militare vada avanti, e il 47 per cento ritiene che la guerra abbia arrecato più danni che benefici. Soprattutto: i russi stanno peggio di prima. E stanno iniziando a capirlo anche i leader

L’aquila bicipite che domina lo stemma della Russia ha molti significati, dall’essere un legame storico con l’impero bizantino al riconoscimento dell’influenza delle regioni orientali e occidentali del vasto Paese. Dopo l’incontro tra Russia e Ucraina a Istanbul e la successiva telefonata di Vladimir Putin con Donald Trump, le due teste dell’aquila ricordano anche le due menti del paese, che lo spingono in direzioni opposte e, potenzialmente, lo fanno a pezzi.

Putin si è finalmente assicurato il sopravvento nella guerra in Ucraina. Le truppe russe stanno compiendo progressi (certamente lenti) verso la conquista del pieno controllo delle regioni che la Russia ha rivendicato come proprie nel settembre 2022: Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

Il paese sta ottenendo questo risultato nonostante le sanzioni senza precedenti e i diversi miliardi di dollari di sostegno occidentale all’Ucraina. Putin ha così inviato un chiaro messaggio all’Occidente e a qualsiasi aspirante sfidante: mai sottovalutare la Russia. Non c’è mai stato un momento migliore per porre fine ai combattimenti.

Eppure, nei primi colloqui diretti dall’inizio della guerra tenutisi a Istanbul la delegazione russa ha presentato una lista di richieste pesanti, che l’Ucraina certamente non avrebbe accettato – e ha minacciato di «fare una guerra infinita». Non dimentichiamoci, come ha freddamente osservato il capo della delegazione, che la Russia ha combattuto la Svezia per 21 anni nel 1700.

Quando i colloqui si sono conclusi dopo appena un paio d’ore, il mercato azionario russo è crollato, in quello che è stato un chiaro rimprovero da parte degli investitori. Il 19 maggio Putin ha sostanzialmente confermato le richieste della sua delegazione nelle due ore di colloquio con Trump. Ma mentre lui e Trump stavano ancora parlando, gli investitori erano ottimisti sull’esito, prevedendo un dollaro a 78 rubli (fino a poco tempo fa era superiore a 100).

Anche la maggior parte dei russi vuole la fine della guerra. Sebbene pochi osino rischiare l’arresto invocando apertamente la pace, il centro indipendente Levada riferisce che due terzi della popolazione non ritiene che l’azione militare debba continuare, e il 48 per cento annovera la guerra tra le sue peggiori paure. Il 47 per cento dei russi ritiene che la guerra in Ucraina abbia arrecato più danni che benefici.

Anni di guerra e sanzioni hanno trasformato in peggio la vita in Russia. Secondo la società di ricerca Romir, tra il 5 e l’11 maggio la famiglia russa media ha speso 8.098 rubli (100,29 dollari) in cibo e beni di uso quotidiano, rispetto ai 6.080 rubli della stessa settimana del 2023. Il che evidenzia non solo l’alta inflazione che la Russia ha sopportato dall’inizio della guerra, ma anche l’incertezza sul futuro. La gente ha talmente paura di ciò che riserva il domani che cerca di vivere al meglio oggi.

Ma vivere "al meglio" non significa vivere bene. Consideriamo le vacanze. Il turismo locale è l’unica opzione per la maggior parte dei russi, date le severe sanzioni sui viaggi all’estero, per non parlare del rublo debole. Ma la costa del Mar Nero, tipica destinazione turistica popolare, è stata inondata di olio combustibile pesante. Non c’è da stupirsi se anche i sondaggi ufficiali – sempre inaffidabili nelle autocrazie – mostrano che solo il 40 per cento circa dei russi crede che la propria vita migliorerà nei prossimi anni.

Questo per non parlare dello spettro della coscrizione. Putin ama sostenere che, a differenza dell’Ucraina, la Russia non ha bisogno di "catturare" persone per strada da mandare in battaglia; ha fino a 60mila volontari che si presentano a combattere ogni mese. Ma questi "volontari" sono in realtà pagati o costretti dai leader regionali, che ricevono quote trimestrali dal Cremlino.

Questi leader sono consapevoli che la stanchezza della guerra si stia facendo sentire. Oleg Kozhemyako, governatore di Primorsky, estremo oriente russo, ha ammesso che le enormi somme spese per la guerra stanno esacerbando il malcontento popolare invece che migliorare la vita della gente. Pur sottolineando il proprio impegno patriottico nella causa, Kozhemyako ha lamentato il prosciugamento delle risorse: non solo sta lottando per finanziare l’assistenza sanitaria e i trasporti; i suoi commenti indicano che la regione – uno dei principali fornitori di soldati per la guerra – non può più tenere il passo con le richieste di manodopera del Cremlino.

Eppure, il Cremlino rimane in conflitto come quell’aquila a due teste. La fine della guerra potrebbe provocare un’ondata di euforia che rafforzerebbe il sostegno a Putin. Ma se un accordo di pace arrivasse troppo presto, quell’euforia potrebbe dissiparsi prima delle elezioni del settembre 2026, sostituita dal malcontento per lo stato pietoso dell’economia russa e per il declino del benessere della maggior parte dei russi.

Come possono i leader russi (da Putin ai governatori regionali) mantenere l’ordine (e le loro posizioni), quando non possono più usare minacce esterne per distrarre i loro elettori dalla durezza delle loro vite?

Per ora, il partito al potere, Russia Unita, sta ancora discutendo su come posizionarsi al meglio per le elezioni del 2026: come il "partito della vittoria", che usa la guerra per cercare di consolidare un senso di patriottismo, o come il "partito della pace e dello sviluppo", che ha eroicamente posto fine ai combattimenti. Ma la scelta potrebbe non ricadere interamente su un oculato calcolo elettorale.

Per Putin, qualsiasi accordo di pace, per quanto vantaggioso, implica debolezza. Le grandi potenze non negoziano, soggiogano.

Traduzione Simona Polverino

Nina L. Krusciova è docente di Affari internazionali alla New School.

©Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata