Matteo, l’Eliseo e il sortilegio del silenzio
23 agosto 2025 • 20:47
Si va verso la parte finale della legislatura e Salvini può finalmente ritrovare il ruolo che gli è più congeniale: il guastafeste. All’orizzonte ci sono regionali e legge elettorale, occasioni per dire a Meloni: Taches al tram