Matteo Salvini ha la fortuna di appartenere a quella categoria di politici che possono dire qualsiasi cosa senza provocare effetti, che si tratti di Europa, vaccini o campi nomadi. Politici che interpretano alla perfezione, dunque, lo spirito dei tempi: impuniti.

Salvini è dal 2013 leader della Lega, secondo partito della coalizione di governo per numero di parlamentari, ministro delle Infrastrutture e vice-presidente del Consiglio. Eppure da tempo le sue parole non sono considerate degne di nota dalla maggior parte dei commentatori, preoccupatissimi al contrario di qualsiasi spiffero interno al Pd. E sono accolte con totale indifferenza, come se mai fossero state espresse, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si atteggia a guida di un governo monocolore, con unico vice di fatto, Giovanbattista Fazzolari.

A spezzare il sortilegio, la conventio ad ignorandum Salvini, è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fatto convocare l'ambasciatrice italiana a Parigi per chiarire le ultime dichiarazioni del vice-premier: «Macron, a Milano si direbbe taches al tram: mettiti il giubetto, il caschetto, fucile, in Ucraina ci vai tu». E ancora: «Eserciti europei, debiti comuni europei per i missili e macronate varie sono superate».

Macron, con uno spirito che ai tempi di Mitterrand si sarebbe definito florentin, ha visto la crepa e si è infilato. Anche perché alla ripresa, il 10 settembre, è atteso in casa da un movimento di protesta contro i tagli alla spesa pubblica annunciati dal governo Bayrou che è potenzialmente capace di far dimenticare i gillet gialli di sette anni fa: partito da destra, si sta allargando alla sinistra di Mélenchon. L'uomo dell'Eliseo chiede di sapere da Meloni se condivide le affermazioni del suo vice-premier, prende sul serio Salvini per stanare la premier e sul piano interno l'affondo può tornare utile contro Marine Le Pen, alleata in Europa del capo leghista.

La risposta della premier è il silenzio. A parte le solite dichiarazioni degli esponenti di Forza Italia, la politica estera italiana spetta a Meloni e Tajani, interessati a ribadire l'esistenza in vita del loro leader, ancora una volta Meloni ostenta pazienza. Nel merito, in questo caso, la sua linea sull'invio delle truppe è la stessa di Salvini, ma è difficile offrirgli solidarietà senza andare allo scontro con la Francia, legata all'Italia dal trattato del Quirinale. In un momento delicato, poi, che ha consigliato alla premier un rinvio del viaggio in Asia, non solo per ragioni internazionali.

All'ombra del supervertice di Washington che nella propaganda domestica ha proiettato la premier nell'empireo dei grandi del mondo, l'estate italiana di Meloni è stata piuttosto infelice, costellata da ripetuti incidenti: l'inchiesta sulla fuga del torturatore libico Almasri, malamente gestita dalla trimurti Nordio-Piantedosi-Mantovano, le minacciate dimissioni del ministro Schillaci sul caso degli esperti no vax, perfino i primi lanci di piatti tra famigli dentro Fratelli d'Italia, con l'addio polemico al partito di un ex fedelissimo, il deputato siciliano Manlio Messina.

La paralisi della destra di governo sulla scelta del successore di Luca Zaia in Veneto, su cui la Lega si arrocca, e sui candidati nelle altre regioni dimostra che la tregua sta per finire. Ieri il ministro leghista Giorgetti ha detto al meeting di Rimini che la realtà economica del paese è migliore di quanto sia percepito, ma il suo capo da sempre lavora sulla percezione: sulle rabbie e i rancori degli italiani insoddisfatti. E lo fa anche ora, quando al voto mancano meno di due anni. In serata, infatti, il vice-premier è tornato a cannoneggiare, come se niente fosse: Macron permaloso, sgradito all'80 per cento dei francesi, in guerra ci vada lui, l'Europa irrilevante ecc. E ha smentito la lettura ottimista della realtà del governo: lo spread scende, ma gli stipendi non salgono.

Si va verso la parte finale della legislatura e Salvini può finalmente ritrovare il ruolo che gli è più congeniale: il guastafeste. Soprattutto se Meloni dovesse davvero provare a cambiare la legge elettorale, materia che al leader della Lega interessa molto più dell'esercito comune europeo.

Per un capo partito come Salvini la riforma elettorale è roba da schierare le truppe in parlamento, da mettere gli stivali sul terreno, una questione di vita o di morte per cui vale la pena dire a Meloni: trattiamo, oppure taches al tram.

