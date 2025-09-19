A Salvini serve Vannacci: il mutuo aiuto di Pontida

true false

Neppure la star è più una novità: Roberto Vannacci è ormai il vicesegretario, ma resta un alieno per i padani nordisti, criticato da i vecchi senatori della Lega Nord, accusato persino di essere troppo fascista per stare dentro la Lega

Sul sacro pratone di Pontida dei fasti del passato è rimasto solo un muro bianco con la scritta verde: «Padroni a casa nostra». Il resto è show di un solo uomo al comando, Matteo Salvini. Il Capitano di un partito che si arricchisce di figurine estranee all’album di famiglia del Carroccio fondato da Umberto Bossi. Di tradizionale, dunque, al raduno annuale della Lega è rimasto ben poco: panini con la salamella, l’anziano travestito da vichingo con barba bianca sfumata di verde. Cambia persino la