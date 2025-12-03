Il successo tv di Sandokan, altra vittoria dell’usato garantito

true false

Non sconfitta ma rassegnazione: l’usato del Mompracem ha vinto, con i dovuti aggiornamenti. Effetti speciali da Pirati dei Caraibi, Calabria Film Commission e color correction à la Netflix, una volta qua era tutta Don Matteo. Poi, la scopa d’assi della serialità nazionalpopolare, Can Yaman, il Khal Drogo ottomano

Cinque milioni e settecentomila telespettatori, 33,9 per cento di share, quarantanove anni di distacco dalla prima messa in onda, quando le fiction si chiamavano sceneggiati, il presidente del Consiglio era Aldo Moro e la Tigre della Malesia Kabir Bedi. Sarebbe bello commentare l’esito del ritorno di Sandokan sulla rete ammiraglia con un sospiro di sconfitta, poter ammettere che continuare impunemente a pescare dal passato per rendere più digeribile questo caotico presente è un po’ come barare a