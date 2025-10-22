«Quelqu’un m’a dit» che Sarkozy va in carcere. Ci arriva attraversando il viale grigio del 16/o arrondissement dove abita con la più chic delle première dame, Carla Bruni che, sappiamo bene, per i francesi è solo Carlà. Abiti scuri, falcata decisa da défilé, dolcevita foucaultiano per lei, volto comprensibilmente contratto per l’ex presidente della Repubblica, il primo del secondo dopoguerra a finire in galera accompagnato dalla Marsigliese cantata dai presenti; se questa non è un’immagine epoca
Sarkozy nella cella da nove metri quadrati a Parigi, è tutto «molto italiano»
22 ottobre 2025 • 10:29