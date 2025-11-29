Scalata a Mediobanca, se la destra sta consolidando il suo crudo potere

true false

Nell’estate 2005 il risiko bancario fu una guerra per bande, con alleanze trasversali: la guerra spaccò soprattutto il centrosinistra. Nel caso dell’inchiesta della procura di Milano sulla scalata a Mediobanca, invece, nella maggioranza di destra che governa da tre anni non si è levata una sola voce perplessa: tutti allineati

Da «Abbiamo una banca» a «Qualcuno ci ha fatto il bidone» sono passati esattamente venti anni, di cordate bancarie, di incroci pericolosi con la politica, di inchieste della magistratura, con relative intercettazioni. Con una differenza sostanziale. Nell’estate 2005 il risiko bancario fu una guerra per bande, con alleanze trasversali: il banchiere di Lodi Gianpiero Fiorani con la Lega e con il governatore di Banca d’Italia Antonio Fazio per salvare la Credieuronord padana, il nuovo arrivato Stef