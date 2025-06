L'esito del voto referendario e la manifestazione del 7 giugno su Gaza restituiscono uno scenario inedito rispetto al recente passato. Con soggetti sociali più deboli, l'alternativa alla destra non arriverà dai papi stranieri o dai tecnici, ma dai partiti e dalle loro leadership, nonostante l'astensionismo. Per la segretaria del Pd è una opportunità e una responsabilità. Tocca al partito essere lo strumento che risponde alla desertificazione democratica del Paese

Il dibattito cominciato su Domani dalla lettera a Elly Schlein di Carlo Trigilia e Nadia Urbinati il 19 giugno è un'occasione da non sciupare, ha scritto qui Gianni Cuperlo, ma ad aprirlo nei fatti è stato il documento della Cgil sui referendum dell'8-9 giugno: una sconfitta colpa dell'astensionismo, della poca informazione, ma anche della «politicizzazione che ha oscurato il merito dei quesiti». Colpa della politica, quindi, e di chi ha trasformato il voto in un tentato avviso di sfratto per Giorgia Meloni, come hanno fatto il Pd e la sua segretaria.

Eppure i referendum sono sempre un voto politico, lo sa bene Maurizio Landini che ha voluto questo scontro come punto di arrivo di un percorso cominciato dieci anni fa, il 28 marzo 2015, quando l'allora leader della Fiom riempì piazza del Popolo, proponendo una Coalizione sociale (mai nata).

Di quel pomeriggio ricordo l'intervento emozionante di Stefano Rodotà, salito sul palco con una gamba fratturata. C'era Renzi presidente del Consiglio e segretario del Pd, in un durissimo scontro con la Cgil e con un pezzo di elettorato di sinistra. Nelle stesse settimane una giovane europarlamentare decise di lasciare il Pd, senza un partito di riserva, senza una stampa amica. Si chiamava Elly Schlein.

In dieci anni Landini segretario della Cgil non ha cambiato lettura e obiettivo: colmare il vuoto di rappresentanza, promuovere a sinistra una leadership sociale, più forte di quelle politiche. Ma in un decennio molte altre cose sono cambiate. Il vuoto si è allargato, coinvolge anche i settori sociali, sindacali, più deboli e meno rappresentativi, anche gli intellettuali lo sono, impastati di narcisismo da festival o da talk televisivo.

Non governa più Renzi, ma la destra di Meloni che nel vuoto prospera e restringe il confronto, nella società e nelle aule parlamentari. Anche la leadership del Pd è cambiata. I diritti sociali sono il primo punto della segreteria Schlein che ha costruito con le altre opposizioni una proposta sul salario minimo osteggiata dal governo di destra, malvista anche dai sindacati.

Così, i referendum di Landini non hanno inciso sul gravissimo vuoto democratico che c'è nel corpo sociale del Paese. Ma per la prima volta da tempo hanno incontrato un pieno di partecipazione nell'elettorato di sinistra, con una segretaria del Pd che non abbandona gli spazi, che non delega la rappresentanza politica del lavoro o della pace, che rivendica la gentilezza, come ha fatto ieri: «Non dobbiamo comportarci come uomini». Un'anomalia che non dovrebbe neppure esistere per gli scribi e i farisei dei giornali, incomprensibile in quest'epoca di maschi anziani «tonti e armati l'un con l'altro come granchi in una cesta», scriveva Sergio Atzeni, nel mondo e in Italia.

L'esito del voto referendario, e la manifestazione del 7 giugno su Gaza convocata dai partiti, più affollata di quella di ieri contro il riarmo, restituisce uno scenario inedito rispetto al recente passato. Con soggetti sociali più deboli, l'alternativa alla destra non arriverà da fuori, dai papi stranieri (diventati intanto la regola, per la Chiesa), dai tecnici o dalle coalizioni sociali, ma dai partiti e dalle loro leadership, nonostante l'astensionismo.

Per Schlein è una opportunità e una responsabilità. Non a caso Trigilia e Urbinati, due intellettuali, hanno scelto come interlocutrice la segretaria del Pd. È questa la «nuova promessa» di cui parla Cuperlo ricordando due casi di incrocio fecondo tra politica e cultura (il centrosinistra degli anni Sessanta, l'Ulivo prodiano).

La questione non si risolve con un convegno degli intellettuali vecchio stile (l'ultimo della serie, organizzato dai Ds di Fassino, finì con i vaffa tra Gianni Vattimo e Antonio Pennacchi) o con un manifesto come il Pd prima maniera di Veltroni, quando la commissione che doveva scrivere il documento si trasformò in un bazar dei valori, dove ognuno agitava il suo. Il progetto deve emergere dalla realtà, da un corpo a corpo nella società. Nell'assenza di reti di riferimento sociali tocca al partito essere lo strumento che risponde alla desertificazione democratica del Paese. Un partito aperto, inclusivo, con gruppi dirigenti che non si logorano nelle guerre interne, che organizzi la partecipazione in forme nuove. Quello che ancora non c'è.

