Trovo fuori luogo la tendenza a maramaldeggiare di settori della minoranza Pd sulla sconfitta referendaria. Una reazione «corta» l’ha definita persino il Sole 24 ore. Avverto una punta di compiacimento assimilabile a quello della destra. Di più: trattasi di reazione prevedibilissima, già scritta nei rituali del partito.

Quando il Pd, nella sua direzione, stabilì la linea, la minoranza se la svignò, come usa dire, se ne uscì dalla sala, non mise a verbale il suo dissenso. Reiterando la specialità della casa: unanimismo nelle sedi politiche ove semmai differenziarsi a viso aperto e poi correntismo e frazionismo nel voto. E, ancor prima, nella campagna referendaria. L’opposto di quel che prescriverebbe una matura coscienza di partito.

Una battaglia inevitabile

Che si tratti di una sconfitta è fuori discussione, ma una sconfitta a mio avviso non evitabile una volta messo in campo, da altri, il referendum. Davvero qualcuno pensa che Elly Schlein fosse così ingenua e sprovveduta da coltivare l’illusione – non ce n’è uno tra quelli che un po’ si intendono di politica – che fosse agevole il conseguimento del quorum? La verità è un’altra. La enuncio crudamente: trattasi di battaglia cui il Pd non poteva sottrarsi. Inscritta nella e conseguente alla svolta impressa al profilo del Pd dalla leadership di Schlein.

Al riposizionamento che, va rammentato, ha sortito la rianimazione di un partito sull’orlo dell’estinzione. Di quella svolta due elementi erano e sono sicuri. Il primo: la marcata discontinuità con la stagione renziana, non per un puntiglioso revanscismo verso il passato, ma perché quel passato si inscriveva in un tempo remoto, ispirato a una lettura mitologica della globalizzazione, alla subalternità al pensiero neoliberista anche a sinistra. Con ciò che ne consegue nelle politiche del lavoro e segnatamente nel dogma della flessibilità e nella proliferazione della precarietà.

Partito e sindacati

Il secondo elemento è conseguente: la ripresa di un positivo rapporto con le organizzazioni sindacali, dalle quali il Pd si era sempre più allontanato. Un tratto naturale, questo, caratteristico delle sinistre un po’ ovunque.

I loquaci rappresentanti della minoranza Pd lamentano l’appiattimento sulla Cgil e il distanziamento dalla Cisl. Come se la Cisl di oggi fosse quella di Pierre Carniti e di Franco Marini. È il Pd che ha rotto con la Cisl o non è la Cisl che si è avvicinata al governo e alle sue politiche? Il reclutamento di Luigi Sbarra nell’esecutivo ne è solo l’eloquente suggello.

Su queste basi, il Pd di Schlein non poteva sottrarsi a una battaglia pur nella consapevolezza del suo probabile epilogo. Si provi a immaginare se esso vi si fosse sottratto. Una sconfitta, lo ribadisco, ma poteva il Pd osteggiare il sentire di 12,5 milioni di sì in grandissima parte espressione del suo mondo?

Una discussione franca

Gli oppositori interni si risentono se li si qualifica “renziani”. Ma, nominativamente, essi lo erano. E, nelle reazioni di queste ore, scavalcano lo stesso Matteo Renzi, che mostra più misura. “Renziani” è anche politicamente la cifra più appropriata. Non è una calunnia. Anzi. Essa designa una linea politica precisa (vogliamo definirla “blairiana”?) con una sua plausibilità ed efficacia.

Solo figlia di un’altra stagione (a proposito di anacronismo e di retrotopia). Non mi ha mai convinto l’auto-attribuzione della sigla di “riformisti”. Un titolo inutilmente polemico. Quasi che gli altri siano conservatori e massimalisti. Letteralmente, è quasi l’opposto: riformismo dovrebbe piuttosto alludere all’ambizione alta e sistemica di dare forma davvero nuova ai rapporti sociali. Non di contentarsi di ritocchi ai margini, di ricette in auge dieci anni fa, ma semmai alternative. Non nostalgiche e contigue a quelle della destra.

Ha ragione chi invoca una discussione franca e aperta dentro il Pd, di rango congressuale, all’altezza di un partito che, quasi in solitudine, ancora osa denominarsi partito. Nel quale a caricarsi la responsabilità di farlo vivere come partito – o anche semplicemente a farlo vivere – con un profilo riconoscibile e un consenso conseguente non sia affidata solo chi lo guida.

