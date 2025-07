Il Pd è il fronte della contraddizione. C’è chi in parlamento contesta la riforma dell’attività venatoria voluta del ministro Francesco Lollobrigida. Ma un gruppo di cacciatori simpatizzanti del partito ha scritto alla segretaria minacciando di non votarla più

Su queste pagine Edoardo Zanchini ha messo in luce le contraddizioni del campo largo sulle politiche del clima e dell’energia. Su un’altra vicenda – il disegno di legge sulla caccia su cui giovedì 3 luglio dovrebbe iniziare la discussione nelle commissioni Ambiente, lavori pubblici e Industria e agricoltura del Senato – le cose vanno ancora peggio.

Il testo contiene misure che mettono a repentaglio specie ed ecosistemi: si può cacciare durante la delicatissima migrazione pre-riproduttiva, nei parchi e in altre aree protette, persino nei centri abitati, si potranno aumentare le specie cacciabili, si rilancia alla grande l’attività di cattura e uso dei richiami vivi (uccellagione), si danno agli agricoltori e a fantomatici coadiutori volontari compiti di controllo della fauna, tradizionalmente appannaggio della polizia faunistica, le regioni regolano i periodi venatori in autonomia, senza parere dell’Ispra. Tutto questo viene giustificato facendo appello alle necessità di contenimento di presunta fauna nociva e persino a ideali di custodia della natura e della biodiversità.

Primavere silenziose

La verità è che, se passa questo disegno di legge, la caccia diventerà un fattore di estinzione, insieme al cambiamento climatico. Si avvererà la profezia di Rachel Carson: primavere silenziose, senza il canto degli uccelli. Primavere di piombo. Anche qui il campo largo è frantumato.

Ci sono state reazioni dei Cinque stelle e di Avs. Esponenti del Pd hanno fatto sentire la loro voce, come Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che hanno osservato che la caccia non può essere uno strumento di tutela ambientale.

Ma il Pd è il fronte della contraddizione, come reso evidente da una bozza di lettera di cacciatori del Pd indirizzata a Elly Schlein, su cui si stanno raccogliendo firme. La lettera contiene tutte le argomentazioni della lobby venatoria: bisogna trovare un «equilibrio tra ragioni della tutela della biodiversità e della conservazione ambientale e lo svolgimento dell’attività venatoria», «dare più forza alle attività delle imprese agricole», la scienza dice cose «scomode» sulla gestione di specie come i cinghiali e i lupi e sulla presunta auspicabilità della deroga di norme che proteggono certe specie di uccelli.

I cacciatori del Pd

Tutto questo è vago (quali sono le argomentazioni scientifiche che favoriscono l’uccisione di specie protette? Qual è il nesso fra caccia libera ed efficienza delle imprese agricole? Soprattutto: che cosa c’entra la protezione della biodiversità con un’attività che consiste, semplicemente, nell’uccidere membri di specie in pericolo?).

Molto più chiaro è il messaggio politico minaccioso: cara segretaria, siamo «simpatizzanti, elettori ed iscritti al Pd», partito che ha goduto del «nostro contributo in campagna elettorale verso i nostri candidati, soprattutto nelle aree interne che non sempre sono oggetto di una nostra particolare attenzione politica».

Molto chiaro è il ricatto e l’avvertimento: «Siamo anche noi a pieno titolo il Pd» e il Pd non può rappresentare «istanze massimaliste», come sarebbero quelle di chi vorrebbe evitare l’estinzione di uccelli e altre specie in pericolo. Viene allo scoperto una lobby venatoria ben presente anche nel Pd, che tenta di zavorrare la politica del partito per interessi economici (legati all’enorme mercato di pallini, armi, richiami ed altro armamentario), travestiti da interessi culturali ed ambientali.

Pensare al futuro

La lettera cerca di far apparire rappresentativa una minoranza agguerrita e potente, quando un recente sondaggio SWG commissionato da Lipu (23 maggio 2025) vede una schiacciante maggioranza di italiani contro la caccia.

Si tratta del falso ideologico di una sorta di cerchio magico del piombo, presente anche nel Pd, evidentemente. Tra le tante insidie da cui Schlein dovrebbe guardarsi c’è anche questa. Che riesca a farlo, segretaria, è importante non solo per la tenuta politica del partito che sta cercando coraggiosamente di rinnovare.

Importa anche per il futuro: per i figli e nipoti e pronipoti dei suoi elettori, per il futuro del paese in cui lavora e vive, per le sorti del Pianeta. Se lo ricordi, in questi giorni di ennesimo, “normale” caldo eccezionale.

