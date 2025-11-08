Schlein si liberi dalle manovre di Nonna Speranza

true false

C’è una voglia di cambiamento nel paese che attende di essere interpretata». A 46 anni Dario Franceschini, allora numero due della Margherita di Rutelli, si era mosso per rompere il tabù e ipotizzare in pubblico una candidatura a premier del centrosinistra alternativa a quella di Romano Prodi. «Fra due anni saranno chiamati a votare elettori che all'epoca del primo scontro Prodi-Berlusconi avevano otto anni. Serve una generazione politica nuova», disse al Corriere della Sera. Era l'8 settembre 2