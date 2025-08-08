Alcuni fattori interni ed esterni possono spingere il segretario pro tempore verso una leadership personale. Sarebbe una scorciatoia, un errore, originato dall’impressione che sia il solo modo per sopravvivere politicamente

Su queste pagine, firme autorevoli come quelle di Emanuele Felice, Carlo Trigilia, Piero Ignazi hanno offerto a Elly Schlein e al Partito democratico suggerimenti ispirati a un chiaro spirito costruttivo. Rara avis. Più facile, nei media, imbattersi in una raffica di giudizi sentenziosi e critiche corrosive. Altrettanto facile aggiungerne. Talvolta sono tentato di concludere che il mestiere del segretario del Pd non sia difficile ma impossibile.

I tre fronti

Si considerino tre fronti con i quali egli (o ella) si misura: quello dei media, quello degli alleati, quello interno al Pd, forse il più ostico. Non si può certo dire che complessivamente la stampa sia indulgente con Schlein. Quella di destra fa il suo mestiere. Quella espressione dell’establishment la dipinge come una dilettante e una massimalista o come erede della sinistra comunista. Una palese caricatura, specie quest’ultima, avendo essa semmai il profilo di una nuova sinistra movimentista e post-ideologica decisamente lontana dal paradigma comunista.

Certi media di sinistra si esercitano nella critica da opposti versanti: chi la vorrebbe più risolutamente schierata a sinistra e meno incline alle mediazioni e ai compromessi; chi, per converso, le imputa un difetto di cultura di governo. Comunque si risolva, per costoro, Schlein sbaglia.

C’è poi il fronte degli alleati con la loro tendenza al protagonismo e alla visibilità. Taluni partner profittano del suo tenace spirito unitario. Pazienza e senso di responsabilità sono scambiate per debolezza. Domando: vi sono vie diverse di quella “testardamente unitaria” per organizzare un’alternativa che vanti qualche chance? Eppure dentro il Pd – il terzo fronte – c’è chi glielo imputa a colpa. O quantomeno si esercita nei distinguo (è lungo l’elenco dei pierini e più ancora delle pierine con l’elmetto) volentieri rilasciando a lei, quasi sola, di farsi carico della tensione unitaria e della vocazione coalizionale.

Riformisti e cacicchi

Penso a quelli che, nel rivendicare la nomea e talvolta persino l’esclusiva di “riformisti”, fanno intendere che le posizioni della maggioranza Pd sarebbero per definizione massimaliste. Spesso si tratta dei medesimi che accusano Schlein di una leadership solitaria in contrasto con lo statuto del partito. «Tornare allo statuto» invocano costoro, come i nostalgici dello statuto albertino alla Sidney Sonnino.

Fingendo di ignorare che semmai proprio lo statuto, figlio della prima segreteria Veltroni, capofila dei cosiddetti riformisti, disegnava un Pd caratterizzato da un massimo grado di personalizzazione della leadership. Quello che ha sortito la segreteria renziana di gran lunga più autocratica, priva di voci critiche e sostenuta in modo particolare da chi oggi milita nella minoranza Pd.

In tema di leaderismo si pensi alle primarie per la elezione del segretario e alla coincidenza, appunto fissata nello statuto, tra leader Pd e candidato premier. Si consideri altresì il controverso rapporto di Schlein con i “cacicchi”. Di nuovo le si muovono critiche da versanti opposti: vi è chi le rimprovera una debolezza/sudditanza ai capi cordata e agli amministratori Pd (a onor del vero Schlein è la prima e la sola segretaria Pd, dei dieci che si sono succeduti, che ha osato opporsi al campione dei satrapi De Luca) e chi, al contrario, le imputa una ostentata distanza e autonomia rispetto alla risorsa rappresentata dagli eletti. Risorsa sì, ma non senza prezzo.

Una classe dirigente mediamente più sperimentata di quella di altri partiti per ragioni legate alle ascendenze del Pd, partito più di altri erede di formazioni storiche e dunque di un esteso ceto politico professionale. Il quale, di riflesso, si porta appresso un signor problema: la propensione sino alla caparbia determinazione a non passare la mano (si veda la tendenza a farsi sistemare a fine mandato amministrativo, esemplare il caso degli europarlamentari) e la corrispondente “costituzione materiale” oligarchico-feudale del partito.

La quale concorre non poco a depotenziare la soggettività del partito in quanto partito e a spingere il segretario pro tempore verso una leadership personale. Una scorciatoia, un errore, sia chiaro, ma originato dalla impressione che sia il solo modo per sopravvivere (politicamente).

© Riproduzione riservata