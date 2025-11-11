12 dicembre 2025: il senso della storia in uno sciopero

true false

Anche cinquantasei anni fa il 12 dicembre cadde di venerdì e non fu un giorno qualunque per la storia d’Italia. Era il 1969 e nella seduta del giorno precedente il Senato aveva approvato in prima lettura quella riforma del diritto del lavoro, diventata legge il 20 maggio 1970 dopo il voto definitivo della Camera, che sarebbe passata alla storia come Statuto dei lavoratori. Fu l’esito della più grande, duratura e vasta mobilitazione operaia e sindacale della storia della Repubblica che oggi è ric