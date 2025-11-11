Commenti

12 dicembre 2025: il senso della storia in uno sciopero

Una foto d'archivio dell' attentato nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano
Davide Contistorico
11 novembre 2025 • 20:19

Anche cinquantasei anni fa il 12 dicembre cadde di venerdì e non fu un giorno qualunque per la storia d’Italia. Era il 1969 e nella seduta del giorno precedente il Senato aveva approvato in prima lettura quella riforma del diritto del lavoro, diventata legge il 20 maggio 1970 dopo il voto definitivo della Camera, che sarebbe passata alla storia come Statuto dei lavoratori. Fu l’esito della più grande, duratura e vasta mobilitazione operaia e sindacale della storia della Repubblica che oggi è ric

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

