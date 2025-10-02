Lo sciopero generale è illegittimo? Le ragioni del Garante e quelle della Cgil

true false

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha giudicato illegittimo lo sciopero generale proclamato a sostegno della Global Sumud Flotilla per Gaza: non è stato rispettato il preavviso di 10 giorni previsto dalla legge. Ma per la Cgil ricorrono le condizioni che legittimano la deroga al preavviso. Nel frattempo, la protesta diffusa sulla situazione a Gaza chiede di emergere chiara e forte

Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre la Commissione di garanzia sugli scioperi ha giudicato illegittimo lo sciopero generale proclamato per il 3 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla per Gaza. Il punto decisivo sta nel mancato rispetto dell’obbligo di preavviso previsto dalla legge numero 146 del 1990 per i servizi pubblici essenziali: la mobilitazione è stata annunciata senza rispettare i dieci giorni minimi richiesti per consentire di predisporre i servizi minimi e le tutele connesse.