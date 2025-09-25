Scordiamoci una crescita modello anni Sessanta

true false

Se la crescita del valore aggiunto degli anni Settanta era al di sopra del 4 per cento, questa crescita scende al 3 durante gli anni Ottanta, all’1,5 nei Novanta, all’1 nei Duemila, allo 0,5 tra il 2000 e il 2010, allo 02-03 dopo il 2010. Solo dopo il Covid è stato possibile osservare dei tassi di crescita eccezionali rispetto al periodo precedente. Gli altri paesi europei registrano la stessa dinamica, con livelli leggermente migliori. La minore crescita non sembra essere un accidente della Storia: è la crescita degli anni Sessanta a essere unica

Le prospettive di crescita dell’area euro sono condizionate dai vincoli del Patto di stabilità e crescita, ma di quanto sarebbero state più alte con delle diverse politiche economiche? L’Ocse (Interim Economic Outlook settembre 2025) prevede una crescita dell’1,8 per cento per gli Usa, dello 0,6 per Francia e Italia, dello 0,3 la Germania. Solo la Spagna si stacca da questi paesi, con una stima di crescita del 2,6; una rondine non fa primavera, ma restituisce quanto e come politiche accorte perm