Esiste una differenza concreta nel modo in cui i paesi del mondo si comportano verso Israele? A giudicare dalle dinamiche economiche e diplomatiche, la risposta è no.

Le parole dei leader, i proclami morali e le condanne ufficiali suonano spesso come pura retorica: dietro le dichiarazioni si nasconde il solito business as usual. Il buon gusto o il cattivo gusto della diplomazia internazionale hanno tutti, alla fine, il sapore amaro della beffa.

Tutti i principali attori globali — dagli Stati Uniti alla Cina, dall’India al Brasile, passando per gli altri paesi del gruppo Brics — intrattengono rapporti economici regolari e continui con Israele. Si importa, si esporta, si firmano accordi. Anzi, nel tempo, la Cina si è ritagliata un ruolo sempre più rilevante, affiancando gli Stati Uniti come interlocutore privilegiato. Nessuno sembra poter fare a meno di Israele.

Questione di posizionamento

Non si tratta semplicemente di vantaggi comparati, come direbbe la teoria economica classica. Piuttosto, ogni stato persegue il proprio interesse particolare, consapevole che mantenere una presenza economica nell’area significhi contare qualcosa in un Medio Oriente che rimane strategico.

È una questione di posizionamento geopolitico. Esserci conta. È una presenza che funziona come un flusso sanguigno continuo, inarrestabile, indipendente da ciò che accade sul piano politico o umanitario.

Eppure, Israele non è il paese più influente della regione: Turchia e Iran, per peso demografico e influenza strategica, lo precedono.

Ma Israele resta un interlocutore fondamentale per qualsiasi equilibrio mediorientale sostenibile. Forse anche per questo la tripartizione Turchia-Iran-Israele è più funzionale, meno rischiosa, che non la concentrazione del potere in un unico attore in un’area troppo complessa e fragile.

Nel frattempo, è morto il diritto — non solo nel senso giuridico, ma come fondamento etico e umano della convivenza. È morta anche la pietà. E con esse la carità, intesa come attenzione verso l’altro, soprattutto se debole o oppresso.

Nessuno, oggi, è disposto a rinunciare ai propri rapporti con Israele. Per farlo servirebbero gesti eclatanti, capaci di squarciare il cielo della convenienza globale. Ma i palestinesi, così come i curdi o altri popoli dimenticati, continuano a essere percepiti come un inciampo tollerabile lungo la strada degli interessi nazionali ed economici.

Per cambiare davvero le cose, servirebbero atti capaci di scuotere le coscienze. Come accadde nel 1993, quando papa Giovanni Paolo II, dal palco della Valle dei Templi in Sicilia, scagliò il suo anatema contro la mafia.

Quelle parole, pronunciate con forza e coraggio, cambiarono la percezione pubblica del fenomeno mafioso. Colpirono nel profondo. Aprirono uno spiraglio.

Anche oggi avremmo bisogno di un gesto del genere. Un gesto che spezzi l’indifferenza, che interrompa il cinismo della convenienza, che dia speranza. Non un’utopia, ma un segnale forte, credibile, umano.

Tutti i paesi, oggi, commerciano con Israele. L’Italia è presente, ma in modo marginale. Nulla di determinante.

