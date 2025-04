Rispetto alla Cina, il potere americano è diminuito, ma la sua quota nell'economia mondiale è rimasta intorno al 25 per cento. Finché gli Stati Uniti manterranno forti alleanze con il Giappone e l'Europa, essi rappresenteranno più della metà dell'economia mondiale, rispetto al 20 per cento scarso di Cina e Russia. L'amministrazione Trump manterrà questa fonte unica di potere dell'America?

Dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e quasi un anno prima del crollo dell’Unione sovietica alla fine del 1991, il presidente Usa George H.W. Bush aveva proclamato un “nuovo ordine mondiale". Ora, a soli due mesi dall’inizio della seconda presidenza di Donald Trump, la più alta figura diplomatica dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha dichiarato che «l’ordine internazionale sta subendo cambiamenti di una portata mai vista dal 1945».

Ma cos’è «l’ordine mondiale» e come viene mantenuto o sconvolto?

L’ordine è una questione di grado: varia nel tempo. Negli affari interni, una politica stabile può persistere nonostante un certo grado di violenza non governata. Dopo tutto, la criminalità violenta organizzata e non organizzata rimane un dato di fatto nella maggior parte dei Paesi. Ma quando la violenza raggiunge livelli troppo elevati, viene considerata un’indicazione di "Stato fallito".

Il sociologo tedesco Max Weber definì notoriamente lo Stato moderno come un’istituzione politica con il monopolio dell’uso legittimo della forza. Ma la nostra comprensione dell’autorità legittima si basa su idee e norme che possono cambiare. Pertanto, un ordine legittimo deriva da giudizi sulla forza delle norme, oltre che da semplici descrizioni sulla quantità e sulla natura della violenza all’interno di uno Stato.

Una distribuzione stabile del potere tra gli Stati spesso comporta guerre che chiariscono un equilibrio di potere percepito. Ma le opinioni sulla legittimità della guerra si sono evolute nel tempo.

Dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati hanno creato le Nazioni Unite, che hanno definito legittime solo le guerre di autodifesa (a meno che non siano autorizzate diversamente dal Consiglio di sicurezza). Certo, quando Putin ha invaso l’Ucraina, ha sostenuto di agire per autodifesa contro l’espansione a est della Nato. Ma la maggior parte dei membri dell’Onu ha votato per condannare il suo comportamento e quelli che non l’hanno fatto, come Cina, Corea del Nord e Iran, condividono lo stesso interesse a controbilanciare il potere americano.

Sebbene gli Stati possano presentare denunce contro gli altri nei tribunali internazionali, questi tribunali non hanno la capacità di far rispettare le loro decisioni. Allo stesso modo, il Consiglio di Sicurezza Onu può autorizzare gli Stati a far rispettare la sicurezza collettiva, ma lo ha fatto raramente. I cinque membri permanenti (Gran Bretagna, Cina, Francia, Russia e Stati Uniti) esercitano ciascuno un veto e non hanno voluto rischiare una grossa guerra. Il veto funziona come un fusibile o un interruttore in un sistema elettrico: è meglio che si spengano le luci piuttosto che bruci la casa.

Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti rappresentavano la metà dell’economia mondiale, ma il loro potere militare era bilanciato dall’Urss, e il potere normativo delle Nazioni Unite era debole. Con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 gli Stati Uniti hanno goduto di un breve "momento unipolare", ma si sono poi estesi eccessivamente in Medio Oriente e allo stesso tempo hanno consentito la cattiva gestione finanziaria culminata nella crisi finanziaria del 2008.

Ritenendo che gli Usa fossero in declino, Russia e Cina hanno cambiato le proprie politiche. Putin ha ordinato l’invasione della vicina Georgia e la Cina ha sostituito la cauta politica estera di Deng Xiaoping con un approccio più assertivo.

Nel frattempo, la robusta crescita economica della Cina le ha permesso di colmare il divario di potenza con l’America. Rispetto alla Cina, il potere americano è diminuito, ma la sua quota nell’economia mondiale è rimasta intorno al 25 per cento. Finché gli Stati Uniti manterranno forti alleanze con il Giappone e l’Europa, essi rappresenteranno più della metà dell’economia mondiale, rispetto al 20 per cento scarso di Cina e Russia.

L’amministrazione Trump manterrà questa fonte unica di potere dell’America o Kallas ha ragione nel dire che siamo a un punto di svolta? Anche gli anni 1945, 1991 e 2008 sono stati punti di svolta. Se gli storici del futuro aggiungeranno il 2025 alla lista, sarà il risultato della politica statunitense. Una ferita autoinflitta, piuttosto che un inevitabile sviluppo secolare.

Joseph S. Nye, Jr. ex preside della Harvard Kennedy School, è un ex assistente segretario alla Difesa degli Stati Uniti e autore del libro di memorie A Life in the American Century (Polity Press, 2024).

© Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata