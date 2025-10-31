Se il piano Trump fallisce il Medio Oriente sprofonda nel caos

true false

Le guerre passate in Medio Oriente non hanno portato solo immense sofferenze umane, ma hanno anche creato nuovi percorsi di pace. Lo stesso vale per la guerra a Gaza e dintorni. Israele e gli Stati Uniti hanno indebolito in modo significativo, e forse decisivo, il cosiddetto Asse della Resistenza – guidato, finanziato e armato dall’Iran – e il programma nucleare iraniano. I leader di Hezbollah (in Libano) e Hamas (a Gaza) sono stati eliminati e il regime di Assad in Siria è stato rovesciato. Il