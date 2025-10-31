Se il piano Trump fallisce il Medio Oriente sprofonda nel caos

Senza che tutte le parti si impegnino a rinunciare in modo duraturo alla violenza e a tornare al reciproco riconoscimento del diritto all’esistenza dell’altro – in altre parole, a tornare agli accordi di Oslo – non ci potrà essere pace. Gli Usa si sono assunti una responsabilità immensa, moltissime le questioni inevase e altissimi i rischi
Le guerre passate in Medio Oriente non hanno portato solo immense sofferenze umane, ma hanno anche creato nuovi percorsi di pace. Lo stesso vale per la guerra a Gaza e dintorni. Israele e gli Stati Uniti hanno indebolito in modo significativo, e forse decisivo, il cosiddetto Asse della Resistenza – guidato, finanziato e armato dall’Iran – e il programma nucleare iraniano. I leader di Hezbollah (in Libano) e Hamas (a Gaza) sono stati eliminati e il regime di Assad in Siria è stato rovesciato. Il