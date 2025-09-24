Se la democrazia va in shutdown: gli Usa sono “rotti”

true false

Gli Usa non affrontano lo spettro di una chiusura del governo ogni settembre a causa di disaccordi politici o vincoli finanziari, ma perché la responsabilità democratica è stata talmente erosa che i funzionari eletti non hanno alcun incentivo a scendere a compromessi - a fare il duro lavoro della politica - e a ideare soluzioni reali. Si limitano ad andare avanti sul carro sgangherato dello Stato, sicuri che loro e gli interessi benestanti a cui sono legati continueranno a rastrellare benefici