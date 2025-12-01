il commento

Se la guerra è cosa troppo seria per lasciarla ai generali

Gigi Riva
01 dicembre 2025 • 20:32

L’uscita maldestra di Cavo Dragone va a toccare esattamente il punto più delicato delle relazioni tra Nato e Russia sin dalla Guerra fredda. Mosca ha affermato che si tratta di un’esternazione irresponsabile. Per una volta tocca essere d’accordo con Maria Zakharova

«La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai generali». La frase, abusata, attribuita a George Clemenceau, primo ministro francese durante la Prima guerra mondiale, si attaglia alla perfezione all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, 68 anni, nominato presidente del comitato militare della Nato nel gennaio scorso. Considerato il suo curriculum e le decorazioni che porta sul petto, sicuramente un grande soldato. Altrettanto sicuramente un pessimo comunicatore. E si sa quanto l'informazione, s

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE