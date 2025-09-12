Le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Torino che ha assolto un uomo dal reato di maltrattamenti in famiglia e lo ha condannato per lesioni personali aggravate ai danni dell’ex moglie non vengono criticate dalle femministe per “giustizialismo” o perché si vogliano pene più dure. Ma perché mostrano un diritto ancora “sessuato”, che nega giustizia epistemica

Nelle riflessioni femministe sul diritto risuona più volte l’invito di Carol Smart a negare al discorso giuridico il potere di “dire la verità” sulle donne e per le donne.

A quella critica fa da contrappunto la proposta dei centri antiviolenza femministi di riconoscere i meccanismi di potere e oppressione per superarli e re-immaginare le relazioni attraverso politica e diritto, mostrando come il discorso giuridico possa essere usato senza essere fatalmente colonizzato dal patriarcato e strutture argomentative sessiste.

Dentro questa genealogia si collocano tre passaggi concettuali del dibattito avviato da Smart: il diritto è sessista, perché nasce e si applica dentro un contesto di dominio maschile che si pretende neutro; il diritto è maschile, perché i suoi concetti e i suoi criteri di rilevanza sono formati da una cultura patriarcale; il diritto è sessuato, perché ogni regola e ogni prova hanno effetti e significati diversi a seconda delle posizioni di genere, e richiedono dunque un’analisi che decostruisca i rapporti di potere.

Questa triplice lente rende più chiaro ciò che non funziona nella motivazione della sentenza del Tribunale di Torino, terza sezione penale (n. 2356 del 4 giugno 2025) che ha assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p., capo A) «perché il fatto non sussiste» e lo ha condannato a un anno e sei mesi con sospensione condizionale subordinata al percorso di recupero per lesioni personali aggravate ai danni dell’ex moglie (capo B) e per lesioni ai danni del padre, madre e fratello di lei (capo C). Sentenza di primo grado che ora è stata impugnata dalla procura.

La vicenda

Soffermandoci solo sulle lesioni procurate alla moglie, è importante dare conto in modo specifico della condotta, ciò per non perdere di vista la misura della realtà dietro esercizi di stile discorsivi: è stato accertato che l’imputato ha afferrato la moglie per i capelli, l’ha colpita con un pugno al volto, per poi sbatterla a terra e colpirla con plurimi calci, così procurandole una lesione personale dalla quale derivava una malattia (frattura scomposta parete inferiore orbita nonché diplopia) giudicata guaribile in almeno 40 giorni e cagionando altresì l’indebolimento permanente della vista.

L’assoluzione per il reato di maltrattamenti fa differenza non perché si invochi “più carcere”, ma perché la qualificazione giuridica conta, ancor di più in presenza, nel caso di Torino, di una sospensione della pena allo svolgimento di un percorso di recupero, previsto dall’ordinamento quale misura di attuazione degli scopi rieducativi della pena previsti dalla Costituzione.

Dire che i maltrattamenti «non sussistono» priva di nome e di cornice la continuità della violenza, con effetti su tutela, misure di protezione, rieducazione e persino sulle letture dei rapporti con i figli. Senza la storia, l’episodio eclatante appare come un incidente; con la storia, è l’apice di una quotidianità di sopraffazione.

Le scelte argomentative

La motivazione della sentenza costruisce questa negazione poggiando su alcune scelte argomentative che, lette con le lenti di Carol Smart, mostrano stereotipi sessisti più che approccio tecnico giuridico. La persona offesa viene trattata con «estrema cautela» perché chiede un risarcimento che «rasenta i centomila euro»: come se il diritto al risarcimento del danno (la violazione di diritti e libertà fondamentali oltre alla lesione dell’integrità psicofisica con accertato abbassamento della vista) contaminasse la credibilità di chi lo rivendica.

La decisione della donna di porre fine alla relazione – anche se comunicata via WhatsApp, indicativa della consapevolezza di una situazione di forte pericolo che dunque impone, secondo le raccomandazioni che ogni operatrice femminista antiviolenza conosce, di comunicare la fine della relazione dopo aver messo distanza dal maltrattante – diventa «brutale» e finisce per contestualizzare la reazione dell’uomo, quasi fosse comprensibile. Insulti ripetuti («troia», «non vali niente»), minacce («ti ammazzo», «vi butto dal balcone»), spinte e uno schiaffo vengono ridotti a «discussioni concitate», cioè a normale dialettica familiare. Gli insulti al figlio («sei un coglione») sono riqualificati come goliardia reciproca.

L’esplosione di violenza del 28 luglio viene letta come reazione «umana» alla gelosia: una lettura che investe la responsabilità penale di una moralizzazione sessista. Perfino le oscillazioni cliniche sui problemi alla vista scaturiti dalla violenza fisica non sono trattate con prudenza a favore della tutela dei diritti, ma come argomento per ridimensionare il danno cagionato.

Selezionare i significati

Qui il libero convincimento scivola in convincimenti liberi da metodo: invece di una lettura contestuale, capace di tenere insieme segmenti reiterati (ingiurie, minacce, umiliazioni, percosse) dentro la relazione, la motivazione smonta ogni pezzo e lo riconduce al registro del litigio domestico.

È precisamente quel che Smart ci invita a vedere: un diritto che pretende neutralità mentre seleziona i significati; e ciò che il femminismo giuridico ci chiede di praticare: una giurisprudenza capace di ri-simbolizzare la differenza, liberandola da gerarchie implicite. In questo caso, la differenza sessuale riappare come criterio di giudizio: la libertà della donna di separarsi è narrata come provocazione, l’aggressività dell’uomo come reazione “umana” giustificabile.

La motivazione, inoltre, moralizza i comportamenti della donna (il come e quando lascia, chi frequenta) e normalizza quelli dell’uomo (insulti, minacce, spintoni), fino a farli scivolare nella categoria delle “discussioni”. La condanna per lesioni non sana la ferita aperta dall’assoluzione per i maltrattamenti: sottrae alla violenza di genere e all’oppressione che ne deriva il suo nome e la sua durata.

Il punto di diritto è semplice: l’attendibilità della persona offesa non si valuta isolando le frasi, ma dentro il contesto e le convergenze. E il linguaggio giudiziario non può dare cittadinanza a stereotipi (la separazione «brutale», la gelosia «comprensibile», il «parlar forte» che assolve): le parole fanno diritto, non sono un orpello.

Ma, inoltre, dobbiamo chiederci quale “recupero” sia realistico, e perseguito in modo autentico, quando l’istituzione che lo impone all’imputato condannato mistifica o giustifica la condotta da recuperare? L’art. 27 Cost. e l’art. 165, co. 5, c.p. hanno senso solo se il percorso è fondato su assunzione di responsabilità, riconoscimento del carattere violento degli atti, rinuncia a gelosie e narrazioni autoassolutorie.

Se invece la cornice giudiziaria accredita l’idea che la violenza psicologica e fisica siano una reazione «umana» o che gli insulti siano «goliardia», l’autore arriva al servizio con un mandato istituzionale a non cambiare: potrà frequentare gli incontri, ma senza scalfire il cuore del problema: il controllo coercitivo e la svalutazione della sua vittima, riducendo così il fine costituzionale rieducativo della pena a un esercizio retorico che normalizza la violenza e produce vittimizzazione secondaria, spingendo fuori dal perimetro della giustizia proprio chi ha avuto il coraggio di parlarne.

Nominare la violenza

Che fare, allora? Primo: praticare un ragionamento probatorio contestuale, che riconosca la violenza di genere nei confronti delle donne come cornice, non come rumore di fondo. Secondo: interrogarci sul linguaggio delle motivazioni; ciò che chiamiamo «discussione» o «goliardia» è, in diritto, umiliazione e denigrazione e la mistificazione molto ci dice della normalizzazione della violenza, a partire da chi scrive le sentenze. Terzo: investire in formazione obbligatoria su stereotipi di genere e violenza domestica per chi indaga e chi giudica, come raccomandato dal Comitato CEDAW nel caso AF c. Italia nel 2022.

Quarto: chiedere al dibattito pubblico di smettere di bollare come “giustizialiste” le critiche femministe: qui non si invoca più pena, si chiede tutela dei diritti e libertà fondamentali e giustizia epistemica.

Il Tribunale di Torino condanna per lesioni ma assolve la storia della violenza. Se vogliamo che il diritto sia strumento di protezione e non di mistificazione, dobbiamo pretendere motivazioni rigorose poiché altrimenti il processo, se condotto fuori dai principi tracciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e internazionale, resta sessuato nel senso peggiore.

La sfida è costruire, passo dopo passo, una giurisprudenza capace di nominare la violenza per ciò che è affinché una nuova grammatica delle relazioni possa essere almeno pensabile.

