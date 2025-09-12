Le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Torino che ha assolto un uomo dal reato di maltrattamenti in famiglia e lo ha condannato per lesioni personali aggravate ai danni dell’ex moglie non vengono criticate dalle femministe per “giustizialismo” o perché si vogliano pene più dure. Ma perché mostrano un diritto ancora “sessuato”, che nega giustizia epistemica
Se si assolve la storia della violenza. Le donne senza giustizia epistemica
12 settembre 2025 • 18:58
Le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Torino che ha assolto un uomo dal reato di maltrattamenti in famiglia e lo ha condannato per lesioni personali aggravate ai danni dell’ex moglie non vengono criticate dalle femministe per “giustizialismo” o perché si vogliano pene più dure. Ma perché mostrano un diritto ancora “sessuato”, che nega giustizia epistemica